Dal prossimo 26 luglio, su Prime Video, sarà disponibile Comedy Specials, una serie di spettacoli che vedranno protagonisti alcuni tra i comici italiani più conosciuti e seguiti. Comedy Specials fa parte delle novità di Prime Video che sono state annunciate durante l’evento Prime Video Presents Italia 2022, che si è tenuto a Roma lo scorso 19 luglio.

Il primo Comedy Special che sarà disponibile per gli abbonati Prime Video dal 26 luglio avrà come protagonista Alessandro Siani. Gli altri spettacoli, invece, saranno disponibili in autunno.

I protagonisti del secondo Comedy Special, invece, saranno Lillo & Greg. Dopo il successo ottenuto grazie alla prima stagione di LOL – Chi ride è fuori, Lillo, dopo aver partecipato come guest anche alla seconda stagione di LOL, sarà uno dei protagonisti della prossima stagione di Prime Video. Il comico romano, infatti, sarà il protagonista della serie Sono Lillo, con Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Corrado e Caterina Guzzanti, Cristiano Caccamo e Maccio Capatonda, e del film Mai dire Kung Fu – Grosso guaio all’Esquilino, entrambi disponibili sulla piattaforma di Amazon nel 2023. Lillo apparirà anche nello speciale di LOL, LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, che uscirà a Natale.

Il terzo Comedy Special avrà come protagonista Angelo Pintus, anche lui volto Prime Video grazie a LOL – Chi ride è fuori e agli show Before Pintus, [email protected] e [email protected].

I protagonisti degli altri Comedy Specials saranno Enrico Brignano, nelle ultime stagioni televisive, presente su Rai 2 con il programma Un’ora sola vi vorrei, Francesco Cicchella, visto recentemente ad Amici, Honolulu e Only Fun – Comico Show, e Maurizio Lastrico che, come comico, abbiamo visto nell’ultima edizione di Zelig.