Comedy Club in prima serata sul Nove: torna l’appuntamento con i migliori talenti della comicità italiana

Dopo il successo della prima edizione, in onda lo scorso autunno, torna ogni giovedì dal 4 settembre 2025 alle 21.30 sul Nove e in streaming su Discovery+ Nove Comedy Club. L’appuntamento è dedicato agli amanti della comicità e a chi vuole trascorrere una serata all’insegna della risata e della leggerezza. Nel corso del tv show i telespettatori potranno assistere alle performance di Paolo Cevoli e Giuseppe Giacobazzi, il cabaret di Antonio Ornano, la stand up comedy di Roberto Lipari e il duo Marta e Gianluca. Saranno 5 settimane di puro divertimento per tutta la famiglia con gli show teatrali di alcuni dei volti più amati e di successo del panorama comico italiano.

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Giovedì 4 settembre andrà in onda “Andavo ai 100 all’ora” di Paolo Cevoli, in cui il comico ci accompagna in un tuffo nel passato, tra battute, ricordi e affettuosi confronti generazionali. Un viaggio divertente e nostalgico negli anni ’60, raccontati con la leggerezza e l’ironia che da sempre lo contraddistinguono. L’11 settembre sarà il turno di “Maschio caucasico irrisolto” di Antonio Ornano, una confessione comica e irresistibilmente sincera: un uomo cinico e insicuro si racconta in un flusso di coscienza tra autoanalisi spietata, insicurezze croniche e un’eterna fame d’amore e conferme. Uno spettacolo che sfiora lo psicologico ma resta sempre fedele al ritmo dell’umorismo.

Per i fan di Giuseppe Giacobazzi l’appuntamento è per giovedì 18 settembre, con lo show “Il pedone”: uno spettacolo che racconta la vita come una partita a scacchi, mettendo al centro la bellezza delle piccole cose. Giacobazzi si muove tra comicità e racconto, dando forma a un teatro comico più maturo e riflessivo, dove ogni sorriso apre la porta a un pensiero più profondo.

“L’ultimo spettacolo” di Roberto Lipari sarà lo show protagonista dell’appuntamento di giovedì 25 settembre, un monologo brillante e riflessivo, in cui il comico apre le porte del suo mondo fatto di sogni, dubbi e piccole battaglie quotidiane, senza smettere di osservare il presente con spirito critico. Tra risate e pensieri, resta solo da chiedersi: sarà davvero l’ultimo? Infine, il ciclo si chiude in bellezza giovedì 2 ottobre con “Io e Gianlu” di Marta e Gianluca, un viaggio comico e surreale tra personaggi improbabili, scenari paradossali e riferimenti alla cultura pop. Uno show vivace e coinvolgente che trasforma l’assurdo in poesia e risate.

NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre e tivùsat canale 9. Lo spettacolo sarà disponibile in streaming on demand su discovery+.