Come sta Leopoldo Mastelloni dopo il ricovero d’urgenza

Leopoldo Mastelloni è stato colpito da un ictus e portato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono in aggiornamento.

Leopoldo Mastelloni è stato colpito da un ictus ed è ora ricoverato nell’ospedale Fatebenefratelli di Roma. L’annuncio è arrivato sui social dall’entourage dell’artista, che ha oggi 80 anni.

Il malore e il ricovero immediato

L’attore ha compiuto gli anni proprio lo scorso 12 luglio ed è sempre stato considerato tra i personaggi più talentosi della sua generazione. Alle spalle ha una carriera lunghissima, ma il 6 agosto è stato ricoverato d’urgenza a Roma dopo essere stato colpito da un ictus. Al momento è in prognosi riservata. All’Ansa, in occasione dei suoi 79 anni, aveva raccontato la solitudine che ha dovuto affrontare nell’ultimo periodo e le difficoltà che sta attraversando. Mastelloni si è infatti allontanato dal piccolo schermo ormai da tempo, anche se a sostenerlo sono stati diversi personaggi del mondo dello spettacolo come Maurizio Costanzo, Loretta Goggi e Raffaella Carrà.

“Non pensavo che la mia vecchiaia sarebbe stata così. Terrorizzante” – ha raccontato – “Davanti vedo l’abisso. Sono stato cancellato dal teatro, depennato. Non lavoro e ne avrei bisogno: la piccola pensione non mi basta a pagare affitto e bollette. La legge Bacchelli? Per il momento mi è stata negata anche se ho due valigie di documentazioni“.

Come sta

Mastelloni è stato colpito da un ictus, che pare al momento non abbia creato molti danni. Si pensa che possano esserci infatti eventuali dimissioni nei prossimi giorni. Adesso è lucido e sui suoi profili social ha scritto: “Grazie a tutti voi per il vostro interessamento alla mia salute, purtroppo è tutto vero non è una fake news ma una vera e drammatica news. Spero che con l’aiuto di tutto lo staff medico ed infermieristico del reparto di neurologia dell’ospedale Umberto Primo di Roma il tutto si possa risolvere al più presto e per il meglio. Vi voglio bene. Con grande affetto, Leopoldo“. Chi è Leopoldo Mastelloni

Nato a Napoli nel 1945 in una famiglia di giuristi, lui ha debuttato per la prima volta su un palcoscenico quando aveva solo 20 anni, al Teatro Esse. In quella occasione ha recitato interpretando opere di Antonin Artaud, Jean Genet, Hugo von Hofmannsthal con la regia di Gennaro Vitiello. Nel corso degli anni, è diventato famoso anche per il suo travestitismo, facendo coming out e rivelando a tutti la sua omosessualità. Nel piccolo schermo, ha invece partecipato al varietà cult Bambole non c’è una lira di Antonello Falqui e, successivamente, a Studio ’80. Non ha però mai messo da parte il teatro ed è stato spesso diretto da Giuseppe Patroni Griffi. Al cinema è invece apparso nel film Inferno di Dario Argento, recitando in commedie come Culo e camicia di Pasquale Festa Campanile e Per favore, occupati di Amelia di Flavio Mogherini.