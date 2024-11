Come sta Anastasia Kuzmina? Quest’ l’interrogativo nato intorno alle 22 di sera della puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato 16 novembre 2024. Il motivo è legato alla caduta della ballerina durante l’esibizione di ballo insieme a Francesco Paolantoni. La puntata è iniziata con un momento toccante: ogni concorrente, insieme al proprio maestro di ballo, ha potuto dedicato una breve performance da una persona particolarmente cara della propria vita. C’è chi ha voluto ballare in onore del padre (come Bianca Guaccero, parlando del problema di salute avuto dal padre anni fa), chi alla famiglia intera (vedi Massimiliano Ossini) e chi alla sorella scomparsa. In questo caso parliamo proprio di Francesco Paolantoni. Ma, durante il suo ballo, c’è stato un piccolo incidente di percorso che ha visto protagonista proprio Anastasia Kuzmina.

Francesco Paolantoni ha dedicato il ballo alla sorella Tina.

“Ha avuto anche dei problemi di salute e affrontato tutto con positività. L’ho persa un anno fa. È grazie a lei che ho amato questo mestiere. Mi portava al cinema e a sei anni pensavo di voler diventare un famose attore americano. Mi ha accompagnato in tutte le fasi della mia carriera. Ha vissuto anche la mia rinascita”

Al termine di tutte le esibizioni, Milly Carlucci ha raccontato che la ballerina era in visita dal fisioterapista proprio per la caduta durante il ballo. E ha chiesto apertamente di sapere qualcosa di preciso sulle condizioni di salute della Kuzmina che, pare, abbia subito un contraccolpo alla caviglia.

Distorsione confermata per lei, da parte del medico, come mostrato durante il collegamento con la sala delle stelle

Al termine delle esibizioni iniziali, Carolyn Smith ha premiato le migliori performance:

“Storie toccanti, tuttu bravissimi, ma c’è una classifica, Consultandomi con i miei bellissimi colleghi, terzo posto e 10 punti a Massimiliano Ossini. Secondo – 20 punti – a Bianca Guaccero. 30 punti, primo posto a Federica Nargi”.