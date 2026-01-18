Come si dice amore? Su Netflix arriva il nuovo k drama emozionante: cosa sapere

La serie coreana che ha conquistato il mondo e già è seguitissima in Italia, in poche ore dalla sua uscita – è arrivata su Netflix il 16 gennaio – ha già ottenuto moltissime visualizzazioni e, presto, potrebbe diventare una delle più seguite. Il titolo tradotto è Come si dice “amore”? ed è un K-drama che era già disponibile su Prime Video e adesso è passata su Netflix.

Un racconto che farà battere il cuore puntata dopo puntata, che ha già emozionato chiunque l’abbia vista e che preannuncia di ottenere un grande successo anche su Netflix.

Di cosa parla Come si dice “amore”?

La serie ha come protagonista Ju ho-jin, interpretato da Kim Seon-Ho, un giovane che come lavoro fa l’interprete, un grande professionista che parla moltissime lingue, giapponese, inglese e italiano, tutte in modo più che fluente. Sul lavoro è un ragazzo assai preciso e minuzioso, ogni impegno lo affronta con una grandissima dedizione, eppure – a un certo punto – la sua vita prenderà una piega inaspettata.

Gli sarà assegnato il compito di fare l’interprete per Cha Mu-hee, l’altra protagonista, Go Young-jung, un’attrice coreana famosa in tutto il mondo soprattutto per aver interpretato uno zombie. Per lei dovrà effettuare una traduzione e il loro incontro sarà inaspettato quanto sconvolgente. L’attrice, infatti, è molto diversa dall’interprete, non ha paura di esprimere le sue emozioni, di dire tutto ciò che pensa, talvolta andando contro le convenzioni.

Proprio perché le loro due personalità sono così distanti, non mancheranno incomprensioni e litigi, ci saranno anche una serie di incontri imbarazzanti che inizieranno a far comprendere come tra di loro potrà nascere qualcosa di più. Infatti in Come si dice “amore”? la storia di Ju-Ho-jin e di Cha Mu-hee sarà appassionante e coinvolgente, una relazione che – contro ogni previsione – sarà intensa e carica di emozioni. Non mancheranno momenti di rivalità amorose, con la presenza di Hiro Kurosawa, interpretato da Sota Fukushi, un attore giapponese che farà parte di uno show con la giovane attrice.

La sua presenza creerà una serie di problemi, rendendo complicata la nascita della relazione tra i due ragazzi, che si sono innamorati. Per la critica è una “commedia romantica imprevedibile”, a quanto pare non mancheranno colpi di scena e momenti carichi di emozione. A contribuire a rendere il racconto ancora più avvolgenti ci sono le location internazionali che faranno da sfondo al racconto, tra le tante ce ne sono anche alcune in Italia. C’è Perugia che avrà un ruolo centrale nella trama e poi la Toscana, con le città di Siena, Montalcino e Firenze.

IL regista di Come si dice “amore”? è Yoo Young-eun è riuscito ad esaltare le già bellissime location, rendendole parte integrante del racconto, uno sfondo senza il quale la storia d’amore che nasce nei vari episodi non avrebbe avuto lo stesso coinvolgimento.