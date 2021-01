“Come si chiama la ragazza di Verissimo?“. A chiederlo nel corso della puntata di sabato 16 gennaio 2021 ad una imbarazzata Maria De Filippi è Giulia, la aspirante ballerina di Amici 20, tra i personaggi più in vista dell’edizione in corso del talent show di Canale 5.

Tutto nasce dalla De Filippi che – improvvisando – chiede all’allieva di chiudere la puntata di Amici e di lanciare quella di Verissimo, in onda subito dopo. La ballerina, la cui imbranataggine è stata più volte sottolineata bonariamente dalla De Filippi, prende la parola e chiede goffamente alla padrona di casa come si chiami la conduttrice di Verissimo.

L’imprevisto non soltanto ribadisce la bellezza della diretta televisiva (se la puntata di oggi di Amici fosse stata registrata – come ormai accade quasi sempre – chissà se la scena sarebbe stata tagliata in fase di montaggio), ma mette sul tavolo uno dei temi più centrali per chi fa la televisione: la riconoscibilità dei volti televisivi.

Ossia quanto sia complicato per le ‘nuove’ leve del piccolo schermo riuscire a costruirsi una credibile identità televisiva agli occhi del pubblico. In questo caso, pubblico giovane, che la tv la frequenta poco e quasi mai da spettatore.

Insomma, vorrà dire qualcosa se una ragazza che il mondo di Amici lo conosce bene (non a caso lei è ‘innamorata’ di Sebastian, un ballerino professionista nato proprio in quel programma) non sappia chi sia la conduttrice, pardon ‘la ragazza‘, di Verissimo, che da tempo va in onda proprio subito dopo lo speciale di Amici?

E se questo discorso vale per la Toffanin, che è al timone di Verissimo da oltre 15 anni, figurarsi per personaggi televisivi la cui carriera non è strettamente legata ad un singolo titolo forte.

Il tema della riconoscibilità televisiva delle nuove leve – che spesso prescinde da meriti o demeriti degli interessati – è molto ampio e riguarda – tanto per fare altri nomi – le varie Andrea Delogu e i vari Massimiliano Ossini, ossia professionisti con ormai un curriculum di tutto rispetto, ma ancora lontani dalla reale popolarità. Alla quale molti anni or sono, quando i talent e reality non erano così presenti nei palinsesti e quando i social ‘li-uso-per-avere-il-contatto-diretto-con-la-gente’ non esistevano, paradossalmente, era più facile accedere.

Valeria Marini, tanto per fare un altro nome ancora, da anni non ha più ruoli da protagonista sul piccolo schermo, eppure la sua riconoscibilità, costruita negli anni Novanta, resiste e con essa l’appeal nei riguardi del pubblico generalista. Che, se la incontra per strada, in una sagra di paese o in una festa di piazza, la nota e le chiede un selfie stellare.