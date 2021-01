Come prevedibile e previsto, nel corso della diretta di Amici 20 di sabato 16 gennaio 2021 si è parlato dello [email protected] tra Alessandra Celentano ed Elena D’Amario, mostrato nell’appuntamento di daytime di ieri.

Lo scontro si è ripetuto anche in studio, e anzi si è allargato coinvolgendo anche Lorella Cuccarini (che ha superato il covid).

Quest’ultima infatti ha commentato quanto accaduto in sala prova, esprimendo dispiacere per il fatto che la D’Amario sia stata cacciata dalla sala prove (“cacciandola ha mancato di rispetto anche a me“) e parlando addirittura di “bullismo“, di umiliazione e di vessazione da parte della Celentano nei confronti della ballerina Rosa. Parole alle quali la coreografa ha replicato, partendo dalla spiegazione della cacciata della ballerina professionista:

Mi hai mandato la tua assistente a controllare non so cosa, la quale corregge alle mie spalle e questo non si fa eticamente. Si intromette senza nessuna richiesta con tono indisponente, arrogante e troppo insistente. Se stava zitta non sarebbe successo niente. L’ho cacciata perché è stata indisponente, arrogante e insistente! Lei è lei, tu sei tu. La prossima volta chiamami e mettila in riga, visto che lavora per te.