Torna l’appuntamento del sabato con Amici di Maria De Filippi. Oggi, 16 gennaio 2021, su Canale 5 alle ore 14.10 andrà in onda una nuova puntata del talent show con Maria De Filippi alla conduzione. come anticipato da Blogo una settimana fa, la trasmissione vedrà tra le ospiti Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, in promozione per il loro primo duetto artistico. Le due cantanti, infatti, presenteranno il brano Pezzo di cuore, uscito alla mezzanotte.

In studio ci sarà anche Tecla, la giovanissima (ha appena compiuto 17 anni) cantante e attrice, già vincitrice di Sanremo Young e posizionatasi al secondo posto tra le Nuove Proposte di Sanremo 2020. In apertura di puntata canterà L’urlo di Munch, il suo nuovo singolo uscito anch’esso alla mezzanotte.

Al netto delle ospitate, ad Amici 20 continueranno le sfide tra gli allievi che compongono la classe in vista del serale. E non mancheranno i riferimenti alle polemiche che hanno caratterizzato per esempio la puntata del daytime di ieri durante la quale è stata mostrata la scena della discussione di Alessandra Celentano con la ballerina professionista Elena D’Amario.

Lo speciale di oggi dovrebbe andare in onda in diretta dagli studi Elios di Roma, a differenza di quanto accaduto nelle scorse settimane allorquando veniva registrato nei giorni subito precedenti alla messa in onda.

Amici 20, gli allievi

Ricordiamo che, al momento, la suddivisione professori/allievi è la seguente:

Anna Pettinelli: Aka7even, Evandro.

Arisa: Arianna, Raffaele.

Rudy Zerbi: Deddy, Enula, Esa, Ibla, Leonardo, Sangiovanni.

Lorella Cuccarini: Martina, Rosa.

Veronica Peparini: Giulia, Samuele.

Alessandra Celentano: Tommaso.

Oltre all’appuntamento settimanale del sabato, Amici va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 16.10, subito dopo Uomini e donne, e su Italia 1 alle ore 19.00 con la classica fascia di daytime.