Il daytime di Amici 20 di oggi ha regalato enormi soddisfazioni, con Maria De Filippi che, molto probabilmente, ha trovato un nuovo volto sul quale puntare per le edizioni future del suo talent show.

Stiamo parlando di Elena D’Amario, ex allieva e ballerina professionista di Amici dal 2015, che, nel daytime odierno andato in onda su Canale 5, è stata letteralmente cacciata fuori dalla sala prove da Alessandra Celentano, episodio presumibilmente inedito nella storia ventennale di Amici.

Lo scontro verbale tra l’insegnante e la ballerina si è consumato durante una lezione a Rosa, allieva di quest’edizione di Amici, ballerina particolarmente presa di mira dalla Celentano.

Già prima della lezione, infatti, Alessandra Celentano si era rifiutata di iniziare a lavorare sul passo a due in quanto insoddisfatta dal look con il quale la ballerina si era presentata in sala, mettendola subito a suo agio, quindi…

Elena D’Amario si è presentata improvvisamente in sala prove, in rappresentanza di Lorella Cuccarini, assente causa COVID-19:

Sono venuta ad assistere alla prova in quanto Lorella mi ha chiesto aggiornamenti su come sta andando Rosa e su come se la sta cavando su questo stile…

Inizialmente, Elena D’Amario e Alessandra Celentano avevano anche iniziato a lavorare in sinergia per il bene della ragazza ma, successivamente, la diversità di vedute si è fatta sentire, con la Celentano che non ha per nulla digerito il fatto che qualcuno stesse mettendo in dubbio la sua metodologia di insegnamento.

Dopo un’ora e mezza di lezione, la Celentano ha chiesto a Rosa di mettere in pratica tutte le correzioni e la ragazza ha avuto palesi difficoltà, causando l’ira dell’insegnante, irritata dalla sua arrendevolezza.

Elena D’Amario ha difeso la ragazza, facendo scattare la miccia della discussione:

Per lei, è un lavoro nuovo. Il suo corpo sta reagendo in un modo diverso…

Alessandra Celentano non ha gradito l’intromissione:

Elena, non sei qui per fare l’avvocato difensore! Non te lo permetto, stai al tuo posto!

La calma serafica della D’Amario (“Si sta agitando troppo, non deve reagire così…”) ha ulteriormente seccato la Celentano:

Elena, hai visto quello che devi vedere, se continui così, ti faccio uscire!

La Celentano ha sottolineato i presunti “handicap” (espressione utilizzata dall’insegnante), dal punto di vista fisico, della ballerina Rosa. La parola “handicap” non è piaciuta alla D’Amario e la Celentano è ripartita all’attacco:

Handicap è riferito alla danza. Ti prego Elena, se devi andare oltre, non te lo permetto! Molla!

Secondo Elena D’Amario, il modus operandi di Alessandra Celentano non è compatibile al carattere di Rosa. Secondo l’insegnante, però, la ballerina, che, nel frattempo, era in lacrime, è grande abbastanza per difendersi da sola.

L’insistenza della D’Amario, che ha continuato a ribadire con educazione il proprio pensiero, ha rischiato di far esplodere la Celentano:

Elena, basta, mi obblighi a cacciarti dalla sala! Stai esagerando, stai diventando indisponente, non mi stai portando rispetto, è mezz’ora che ti dico smettila! Stai andando oltre i ruoli!

Elena D’Amario ha risposto, sfoderando due potenziali tormentoni:

Stiamo discutendo, maestra. Non ci scaldiamo, non andiamo over the top! E’ un atteggiamento super naif, questo…

Tutto è terminato con Alessandra Celentano che ha effettivamente cacciato Elena D’Amario dalla sala, negandole la possibilità di vedere un’ulteriore prova della coreografia con la musica.

Clicca qui per vedere il video sul sito di Witty Tv.