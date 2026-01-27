Come le serie TV e i programmi di successo influenzano le scelte di consumo

In che modo e perché i programmi e le serie televisive sono in grado di influenzare le nostre scelte di consumo? Riflettiamoci: soprattutto le serie di successo possono avere un impatto molto significativo sulle aspirazioni delle persone e indurle persino a modificare le scelte di acquisto. Quello che vediamo sullo schermo può cambiare il nostro modo di comprare, un fenomeno che spesso sottovalutiamo, ma che vale la pena esaminare per comprendere come possa influenzare la nostra vita quotidiana e avere effetti sia positivi che negativi.

Serie tv e desideri: perché ciò che vediamo sullo schermo conta

I programmi di intrattenimento che vediamo tutti i giorni, come le fiction, i reality e i programmi lifestyle, sono in grado di creare modelli aspirazionali in modo indiretto e inconscio, una sorta di influenza quotidiana difficile da ignorare. Guardiamo la pubblicità tutti i giorni e indirettamente subiamo delle influenze anche da questa, ma sono soprattutto le serie televisive di successo che possono cambiare il nostro modo di valutare gli acquisti intelligenti da fare e indurci a cambiare le abitudini. Alcuni programmi possono convincere le persone a cambiare persino il modo di concepire le vacanze: pensiamo alle case lussuose di “The Great Gatsby” o ai viaggi esotici di “Il Tratto Atlantico”. All’interno di questi programmi di intrattenimento vengono ricreati scenari idilliaci che possono indurre le persone a credere di aver bisogno di qualcosa in più, spingendoli a comprare. Si tratta sempre di acquisti intelligenti? No, talvolta le influenze che subiamo da questi programmi si traduce in acquisti impulsivi, che non ci servono realmente. Vediamo insieme alcuni esempi tra i più emblematici.

Dalla serie Tv ai programmi di successo: come ciò che vediamo nello schermo influenza le nostre scelte

L’influenza che i programmi televisivi sono in grado di produrre nel nostro inconscio non riguarda solo viaggi e beni di lusso, ma anche oggetti strettamente personali. Alcune serie Tv, come in particolare la serie “Sex and the City” ha avuto un tale successo tra il pubblico da rendere popolare e ambito tra i consumatori il brand di scarpe Manolo Blahnik, fino al punto da aumentare le vendite del 30% dopo la messa in onda della serie. Lo stesso si può constatare per quanto riguarda il mondo dei viaggi: la serie TV “Gossip Girl” ha reso trendy il “Upper East Side di New York”, facendo aumentare il turismo e la richiesta di case nella zona. E non è tutto: nel processo di influenza sono coinvolti persino i cibi che scegliamo e le bevande. Pensiamo alle famose torte di “Il Tratto Atlantico” o ai cocktail di “Sex and the City”. Questi prodotti a lungo andare possono rappresentare dei veri e propri must-have per i fan della serie e indurli ad aumentarne il consumo.

Come tv e programmi di successo possono incidere sul modo in cui vediamo la realtà

Se guardiamo la televisione, la percezione che abbiamo della realtà può modificarsi anche in relazione ai programmi che trattano temi sensibili, come la salute mentale delle persone o la diversità. Per questo l’attenzione sui programmi messi in onda deve essere tenuta alta, perché le storie trasmesse possono sensibilizzare il pubblico e modificare completamente la percezione che si ha di questi temi. Pensiamo alle serie “This Is Us” o “Atypical”: programmi che hanno letteralmente il modo di vedere la disabilità e della salute mentale delle persone, contribuendo alla sensibilizzazione di questi temi.

Il modo in cui questi programmi raccontano le storie di persone disabili e con problemi di salute mentale ci aiuta a sviluppare una maggiore sensibilità verso questi argomenti, mostrandoci come i diversamente abili siano molto di più di una semplice etichetta. Allo stesso modo, programmi TV come “Sense8” o “Transparent” hanno permesso di modificare la percezione della comunità LGBTQ+ e della identità di genere. Sono storie che ci aiutano a comprendere come tutte le persone possono trovare la loro felicità e identità personale. La stessa cosa vale anche per le serie Tv che trattano di politica e problemi sociali: in questi programmi vengono spesso affrontati temi importanti come la libertà, l’uguaglianza e la giustizia sociale, capaci di sensibilizzare un pubblico molto ampio.

Dal divano alla carta di credito: quando l’intrattenimento televisivo diventa acquisto

Abbiamo visto in che modo e con quale spessore i contenuti che vediamo in Tv influenzano le nostre decisioni di acquisto. Secondo uno studio recente, circa il 40% del pubblico televisivo dichiara di aver comprato un bene o un servizio solo dopo averlo visto in televisione. Ma come gestire ed evitare queste spese impulsive? È fondamentale essere consapevoli del nostro comportamento e prendere decisioni informate. In questi casi, chi preferisce una soluzione veloce e digitale può valutare un prestito online con Compass, soprattutto quando l’acquisto da effettuare nasce da un’esigenza immediata, più che da una pianificazione a lungo termine.

La normalizzazione delle soluzioni digitali

Il pubblico dei consumatori è sempre più attratto dai servizi immediati e online, perché permettono di velocizzare le operazioni. La tecnologia sempre più avanzata ha reso possibile l’accesso a prodotti e servizi con un semplice click, e questo ha cambiato anche il modo in cui consumiamo. In questo contesto, le soluzioni digitali come i prestiti online sono diventate sempre più popolari. Compass, ad esempio, offre ai clienti soluzioni di credito al consumo digitali che possono aiutare ad affrontare le spese improvvise.

L’impatto dei programmi televisivi e la gestione delle finanze personali

Essere consapevoli dell’impatto che serie e programmi televisivi di successo possono avere sulla nostra percezione personale è fondamentale, perché solo in questo modo possiamo pensare a come usare queste storie per crescere e migliorare, per riflettere su cosa è realmente importante. Ma non solo: essere consapevoli di questo fenomeno permette anche di prendere decisioni informate ed effettuare correttamente le nostre spese. Grazie alle soluzioni digitali, possiamo fare scelte più consapevoli e gestire al meglio le nostre finanze personali.