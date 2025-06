Come finisce The Last of Us 2, la spiegazione del finale di stagione

Il settimo e ultimo episodio di The Last of Us 2 è già andato in onda il 26 maggio su Sky e Now. Questo secondo capitolo intitolato Convergenza, è rimasto fedele alla natura complessa e tormentata della seconda parte del videogioco firmato Naughty Dog. Un proseguimento intenso e drammatico che chiude una stagione carica di emozioni, dolore e vendetta.

Creata da Craig Mazin e Neil Druckmann, la serie HBO continua a tessere con grande talento un racconto post-apocalittico dove l’umanità sopravvive tra ombre morali e dilemmi personali. Un racconto che riflette le inquietudini dei nostri giorni creato con grande abilità, capace di incollare allo schermo (non solo quello del Pc ma anche quello della TV) milioni di appassionati.

Molti che hanno dimestichezza con il videogame The Last of Us Part II erano consapevoli del fatto che questa stagione sarebbe stata caratterizzata da un racconto narrato da diversi punti di vista. Elly e Abby si trovano ad essere in posizioni opposte, ma anche speculari, di una spirale di violenza. Ma anche chi non conosce il materiale originale, ne verrà comunque attratto, anche se il finale di stagione lascia con molte domande e una sensazione di incompiutezza. Quanto si può sacrificare per vendicare chi si ama? E soprattutto, vale la pena farlo?

Cosa succede nel finale di The Last of Us 2. Attenzione spoiler

Se siete arrivati fin qui, è probabile che abbiate già visto il finale e cerchiate chiarezza su ciò che è accaduto e sul suo significato. Se non temete gli spoiler, eccoci con una spiegazione dettagliata di Convergenza e qualche ipotesi su ciò che potrebbe accadere nella già confermata terza stagione.

Il settimo episodio della seconda stagione di The Last of Us inizia con il ricongiungimento tra Ellie, Dina e Jesse. Dina è ferita e Jesse scopre la sua gravidanza, mentre Ellie è tormentata dal senso di colpa. Per questo motivo confessa a a Dina la verità sull’immunità e sulla strage compiuta da Joel nell’ospedale delle Luci. Il momento è così intenso e intimo che sembra poter chiudere il cerchio, ma il desiderio di vendetta ritorna, ed è troppo forte per ignorarlo.

Jesse e Ellie durante la ricerca di Tommy si dividono: Ellie è ossessionata dall’idea di trovare Abby e si dirige da sola all’acquario, credendo che la nemica sia lì nascosta. La scena che segue è una delle più crude e tragiche dell’intera stagione: Ellie uccide Mel e Owen, scoprendo solo dopo che Mel è incinta. Il trauma di quella scoperta la annienta e segna uno spartiacque irreversibile.

Tommy e Jesse la raggiungono per salvarla. La tensione sembra risolversi in una possibile tregua, ma la calma è solo apparente. Abby li ha trovati e nel colpo di scena finale entra nel teatro dove si nascondono: Jesse viene ucciso sul colpo e Tommy preso in ostaggio. Il confronto finale è rinviato, ma la minaccia è chiara.

Il significato del finale e cosa ci aspetta

La chiusura di stagione di The of Us è sia inaspettata che spiazzante. Dopo la sparatoria infatti la narrazione fa un viaggio a ritroso nel tempo dove Abby è nello stadio del WLF e riceve istruzioni da Isaac.Gli spettatori vedono una scritta che dice “Seattle Giorno 1″, segnalando l’inizio di un nuovo arco narrativo, questa volta dal punto di vista di Abby.

Si tratta di un espediente narrativo uguale a quello del videogioco che porterà il pubblico a rivedere gli stessi eventi però da una prospettiva diversa. A questo punto è chiaro che la produzione voglia costruire una terza stagione che come accade con il gioco sfiderà lo spettatore a rivedere giudizi e certezze. Abby non è solo l’antagonista: è una figura speculare a Ellie, e la sua storia — fatta anch’essa di lutti, vendette e scelte laceranti — sarà probabilmente al centro della prossima stagione.