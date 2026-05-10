Come finisce Roberta Valente-Notaio in Sorrento: stasera in onda l’ultima puntata (con polemiche sul finale)

Le anticipazioni dell’ultima puntata di ‘Roberta Valente – Notaio in Sorrento’ in onda stasera 10 maggio 2026 su Rai 1. Tra segreti svelati e la lotta per salvare l’antico limoneto, ecco come si concluderà la prima stagione della fiction record di ascolti

Il fascino della penisola sorrentina si prepara a salutare la sua beniamina in un clima di grande attesa mediatica. Stasera, domenica 10 maggio, Rai 1 trasmette l’ultimo capitolo della fiction che ha saputo trasformare un tranquillo studio notarile nel centro nevralgico di passioni e intrighi.

Il successo della serie, costruita sulla figura carismatica di Roberta Valente, ha spinto i vertici di Viale Mazzini a una gestione oculata del gran finale, separando gli ultimi due episodi per prolungare il contatto con un pubblico che, settimana dopo settimana, ha dimostrato una fedeltà crescente e sorprendente.

La trama dell’ultima puntata: come finirà Roberta Valente Notaio In Sorrento?

La narrazione odierna, intitolata emblematicamente “I sogni son desideri?“, intreccia indissolubilmente la missione professionale del notaio con la memoria storica del territorio. Al centro della contesa legale troviamo la salvaguardia di un antico limoneto appartenuto a Vito, oggi minacciato dall’avanzata del cemento per la costruzione di un parcheggio privato.

Roberta Valente non si limiterà a esercitare la sua funzione tecnica, ma guiderà una vera e propria crociata giuridica per difendere l’identità di un luogo che è molto più di un semplice appezzamento di terra. Tuttavia, la pressione non graverà solo sulle sue spalle professionali: mentre il matrimonio sembrava ormai un traguardo imminente, l’ombra di segreti non detti inizierà a incrinare le certezze sentimentali della protagonista.

Nuove verità busseranno alla porta dello studio proprio nel momento meno opportuno, costringendo Roberta a un bilancio definitivo tra ciò che desidera e ciò che la realtà le impone di affrontare. Sarà la notte delle scelte irrevocabili, quella in cui il destino personale e il dovere civile si fonderanno in un epilogo che promette di lasciare il segno.