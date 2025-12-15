Come finisce La Notte nel Cuore: Sumru e Tahsin si sposano ma dopo le nozze accade l’impensabile

La Notte nel Cuore si avvia alle sue battute finali, l’amata soap turca sta per concludersi e i telespettatori potranno presto vedere le ultime puntate, quelle che decreteranno la fine di ogni ostilità. La dizi si è rivelata un successo sin dal suo debutto, ha ottenuto sempre ottimi ascolti e spesso ha dato del filo da torcere alla concorrenza. Negli ultimi anni Mediaset ha puntato molto sulle soap made in Istanbul, ne ha acquistate diverse e tutte si sono rivelate vincente. Tradimento, ma anche La Forza di una donna, sono solo alcune delle soap che hanno ottenuto l’attenzione del pubblico.

Le anticipazioni delle prossime puntate confermano che La Notte nel Cuore è prossimo alla conclusione e quanto pare avrà il suo lieto fine. Dopo l’operazione al cervello Nuh e Sevilay sono finalmente convolati a nozze e sono partiti in viaggio di nozze, nel frattempo Sumru e Tahsin decidono di sposarsi: i due finalmente, dopo tante vicissitudini, hanno deciso di ufficializzare il loro amore e non potevano non farlo senza la loro famiglia. Assenti alla cerimonia Nuh e la moglie, e Esat che è stato condannato a 3 anni per i reati commessi nei mesi scorsi. Il giovane tuttavia riesce a fare gli auguri alla madre: le telefona dal carcere.

La cerimonia di nozze si svolge in modo sereno, Sumru sembra aver trovato l’amore, ma soprattutto quella serenità che le mancava da tempo. Tuttavia alla fine delle celebrazioni succede qualcosa di inaspettato, un episodio impensabile che mette tutti in agitazione e che porrà fine al momento felice. Del resto a La Notte nel Cuore non sono mai mancati i colpi di scena, sorprese inaspettate che hanno animato la trama e appassionato gli spettatori: ecco cosa succede.

Melek partorisce una bellissima bambina

Giunta alla fine della gestazione Melek, dopo la cerimonia di nozze della madre e Tashin, entra in travaglio. La moglie di Chian viene portata in ospedale e dopo poche ore partorisce una splendida bambina. La piccola si chiama Zuhal, in onore della madre defunta di Cihan. Tutti i membri della famiglia si recano in ospedale a fare gli auguri ai due neo genitori, che ovviamente sono al settimo cielo. Anche Nuh e Sevilay accolgono a braccia aperte la loro nipotina.

Nell’ultime scene tutta la famiglia si raccoglie intorno a Melek, Chian e la piccola: un quadro che denota come tutte le divergenze sono state superate e che tutti possono vivere serenamente insieme. Un finale atteso e conquistato, ma soprattutto apprezzato dal pubblico, che ha seguito con attenzione tutte le vicissitudini dei due gemelli.

Puntata finale, ecco quando va in onda

L’ultima puntata de La Notte nel Cuore andrà in onda il 23 Dicembre 2025. La dizi non avrà una seconda stagione e questo perché in Turchia si è rivelata un flop,la messa in onda è stata infatti interrotta a causa dei bassi ascolti. Diversamente dall’Italia dove ha conseguite punte di share rilevanti: una media di 2,4 milioni di telespettatori a puntata.

I fans della serie dovranno accontentarsi del lieto fine, non ci sarà un secondo capitolo, almeno per il momento. Da Gennaio chi prenderà il posto de La Notte ne Cuore? Le possibilità sono diverse anche se si pensa ad una nuova soap turca.