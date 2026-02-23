Come finisce Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni e il destino della contessa Adelaide

Continuano le puntate de Il Paradiso delle Signore, la storica soap opera in onda ogni giorno su Rai 1. Le anticipazioni dicono che ci sarà il ritorno della contessa Adelaide Di Sant’Erasmo, personaggio interpretato dall’attrice Vanessa Gravina. Dopo un periodo di assenza, metterà infatti di nuovo piede a Milano e sarà la protagonista di nuove vicende e colpi di scena.

Cambio programmazione per Il Paradiso delle Signore

Per questa stagione televisiva, i vertici della Rai hanno deciso di cambiare la programmazione della serie, andando così ad aumentare il numero delle puntate in daytime. La soap non chiuderà infatti, per la pausa estiva, entro i primi di maggio ma continuerà fino al 22 maggio, portando così la fine degli episodi a fine mese.

Questa scelta è stata dettata dal bisogno di non lasciare scoperta eccessivamente la fascia del daytime pomeridiano di Rai 1 durante la stagione primaverile, in modo da evitare il sopravvento delle serie turche solitamente previste su Canale 5 nella stessa fascia oraria. Lo stesso è infatti accaduto, durante la scorsa stagione televisivo, con la serie La Forza di una Donna.

Come finisce la soap di Rai 1

Stanno andando avanti gli episodi che porteranno al gran finale de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni dicono che ci sarà il clamoroso ritorno della contessa Adelaide, che sarà appunto la protagonista delle prossime puntate. La donna farà rientro nella città di Milano dopo varie settimane trascorse rinchiusa in un convento. Il suo obiettivo era infatti quello di ritrovare sé stessa e la sua serenità dopo che ha vissuto un periodo molto delicato e difficile per via del suo precario stato di salute, che l’ha obbligata a lottare contro una diagnosi.

La Contessa dovrà quindi rimettersi in gioco, affrontando diverse situazioni che aveva lasciato in sospeso prima della sua partenza, tra cui anche quello che riguardo l’identità del padre biologico di sua figlia Odile. Quest’ultima dovrà invece affrontare il suo imminente matrimonio con Ettore Marchese. Al momento non si sa se le nozze tra i due potranno andare in porto, oppure se la mamma di lei Adelaide riuscirà a bloccare l’evento dopo aver scoperto la verità sulle bugie dette dal ragazzo alla figlia. Per scoprire cosa succederà nel corso delle prossime puntate, non resta che attendere i successivi appuntamenti della serie che, nel corso degli anni, è stato un vero punto di riferimento della serialità italiana.