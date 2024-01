Ma chi ha fatto credere a Virginia Raffaele di essere una conduttrice? Su Rai 1 è partito nel prime time del venerdì Colpo di luna, il one woman show con una delle comiche più talentuose della televisione italiana.

Esplosa nel pirotecnico Quelli che il calcio di Victoria Cabello con le sue imitazioni di Francesca Pascale, Belen Rodriguez, Marina Abramovich (per citarne alcune), nel 2017 Raffaele aveva avuto uno show tutto suo su Rai 2 con Facciamo che io ero. Già all’epoca erano emersi dei problemi che sette anni dopo hanno fatto capolino ieri sera.

Non c’è da girarsi molto intorno: Virginia Raffaele è un’eccellente imitatrice. I suoi personaggi sono semplicemente irresistibili ed anche ieri le sue Patty Pravo e Bianca Berlinguer hanno regalato risate: soprattutto la seconda imitazione ha acquisito particolare mordente a poche ore dai fuorionda di Striscia La Notizia. Un vero peccato che nel suo repertorio non figuri più Carla Fracci, a parere di scrive il più riuscito dei suoi personaggi, ma almeno in Italia non c’è la tendenza ad imitare personaggi passati a miglior vita (la ballerina è mancata due anni fa).

Il problema è tutto il resto. Raffaele ha preso in mano le redini di uno show inesistente, nonostante la valanga di ospiti. Solo nella prima puntata si sono palesati in studio Gianni Morandi, Gigi D’Alessio e Carlo Conti. Il segmento con l’eterno ragazzo di Monghidoro si è rivelato tutto sommato riuscito: entrato sulle note di Apri tutte le porte, il cantante si è prestato allo sketch di un’intervista con continue interruzioni che hanno visto anche la presenza di Angela di An Megastore, la negoziante cinese notissima sui social per il suo tormentone “Bela fisica”.

Abbastanza scialbo il momento musicale con Gigi D’Alessio, mentre Carlo Conti si è prestato da spalla con la finta Patty Pravo. Pur essendo adorabilissimo, non funziona su Rai 1 Fabio De Luigi, in realtà sbarcato sull’ammiraglia solo per promuovere il suo film con Stefano Accorsi, che forse non ha mai brillato per simpatia. Indecifrabile la presenza della signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), così come non appare ancora chiaro l’apporto di Francesco Arca. Le risate in studio risultano forzate.