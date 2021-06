Cocktail virtuali con Ina Garten e Melissa McCarthy: di che cosa si tratta?

Un’idea così, nata quasi per caso quella di Cocktail virtuali, docu-reality venuto alla luce nel corso del primo lockdown per idea delle due protagoniste, Ina Garten e Melissa McCarthy per Food Network. Lo show, ora in anteprima anche in Italia su Discovery+, non fa altro che vedere due amiche al bar… Online, raccontarsi di come siano andate fino a quel momento le loro vite.

Sì, avete capito bene: Cocktails and Tall Tales, questo il titolo originale del programma, è nato negli States qualche mese fa con l’intento di prendersi quell’aperitivo che tanto ci mancava ai tempi del lockdown. Con le restrizioni da Coronavirus a rovinarci i piani e i bar chiusi a peggiorarci l’umore, Food Network negli Stati Uniti ha pensato di rimediare così: con un appuntamento, virtuale, all’ora dell’aperitivo tra due dei volti televisivi più amati del panorama americano. E sempre così Ina Garten (73) e l’attrice comica Melissa McCarthy (50) hanno rivoluzionato l’uscita tra amiche in tv, trasformando quel loro appuntamento in un docu-reality estremamente reale (strano, ma il più delle volte davvero faticoso a farsi) appassionando il pubblico a casa che si immaginava di esser proprio lì con loro nel medesimo istante.

Il format è stato talmente amato in America da aver già confermata una seconda edizione, nonostante ora l’inghippo degli appuntamenti “a distanza” sia ormai un ricordo. Come dichiarato dal magazine People solo pochi giorni fa, Ina Garten avrebbe confermato che presto partiranno le registrazioni della stagione numero due di Cocktail virtuali, anche se qualcosa potrebbe finalmente cambiare:

“Quando mi hanno confermato la seconda stagione dello show ho iniziato a sorridere, ero felicissima. Per me è stato un vero onore lavorare al fianco di Melissa McCarthy in questo format. Avevo sempre sognato di conoscerla, l’ho sempre ammirata molto come attrice. Abbiamo fatto squadra nel corso della prima stagione” spiega Ina Garten a People.

La signora del piccolo schermo, in America volto di punta di Food Network oltre che Autrice di diversi romanzi e membro dello Staff della Casa Bianca, reparto Management e Budget, durante le puntate di Cocktail virtuali trasmesso negli U.S.A in diretta era collegata da New York mentre Melissa McCarthy dall’Australia. Già nel primo episodio della seconda edizione di Cocktail virtuali, invece, le due beniamine riusciranno finalmente a riunirsi e a conoscersi anche personalmente.