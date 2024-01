Clorofilla: il nuovo programma Rai Kids per sensibilizzare i ragazzi al mondo delle piante

Clorofilla è il titolo di un nuovo format di Rai Kids che si pone l’obiettivo di avvicinare i telespettatori più giovani al mondo della botanica e delle piante.

Il programma sarà disponibile a partire da venerdì 26 gennaio 2024 in boxset su RaiPlay e andrà in onda da domenica 28 gennaio, tutti i giorni, alle ore 18.20 su Rai Gulp.

La conduttrice e autrice del programma è Alessandra Viola che guiderà il pubblico alla scoperta del mondo delle piante in un set virtuale che riprodurrà, di volta e volta, ambienti naturali come prati, boschi e lidi.

L’obiettivo è quello di trovare un nuovo linguaggio per parlare di questi temi e, allo stesso tempo, sensibilizzare i ragazzi al mondo delle piante al fine di formare una futura generazione di cittadini più consapevoli e rispettosi dell’ambiente.

Clorofilla: il programma

Il programma proporrà storie, record, informazioni statistiche, leggende e curiosità di vario genere.

Nella prima puntata, ad esempio, Alessandra Viola racconterà la storia di Julia “Butterfly” Hill, accaduta in California nel 1997, che per due anni visse su una sequoia per salvare il suo albero e un’intera foresta dalla distruzione.

Per quanto riguarda i record, invece, si parlerà, ad esempio, dell’Hyperion, una sequoia sempreverde che, con i suoi 115 metri, è la specie vegetale più alta del mondo.

L’inviato Simone Mitjans, invece, si recherà all’Orto Botanico Simua dell’Università degli studi di Palermo per svelare, insieme al botanico Manlio Speciale, alcune curiosità sui bambù.

Il programma collaborerà anche con il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità per un progetto rivolto alle scuole, la creazione di un bosco diffuso, che si chiamerà Clorofilla, come il titolo del programma, che rientra nell’ambito di un’iniziativa di educazione ambientale ancora più grande, Un albero per il futuro.

Clorofilla è una produzione Rai Kids realizzata presso il Centro di Produzione Rai di Torino, con il supporto tecnico del Centro Ricerche, Innovazione Tecnologica e Sperimentazione RAI ed in collaborazione con RAI Per la Sostenibilità.