Claudio Lippi: età, dove vive, moglie e figli, le condizioni di salute. Tutto sul conduttore

Claudio Lippi è tra i conduttori più noti del panorama televisivo italiano. Originario di Milano e nato nel 1945, suo padre era un produttore di burro, e la sua carriera artistica si è avanzata più velocemente proprio a seguito del fallimento dell’azienda del padre. Il suo primo debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto all’inizio degli anni ’60.

I primi successi e la carriera

Nel 1964, ha partecipato come cantante al Festival delle Rose con il brano Addio amore e, due anni dopo, ha ottenuto il primo successo discografico con la canzone Per ognuno c’è qualcuno. In seguito è partito in tour con Memo Remigi ed è stato ospite nei programmi di Mike Bongiorno e Pippo Baudo. Ha fondato con il fratello Franco e Massimo Boldi il gruppo musicale La pattuglia azzurra e, negli anni ’70, ha esordito in radio e in tv conducendo il programma per ragazzi Aria aperta e Giocagiò, seguendo in seguito la trasmissione musicale Piange…il telefono.

Nel 1978 ha lavorato in TeleMilano, che sarebbe poi diventata Canale 5, e lì ha avuto l’opportunità di condurre il varietà Lo Sprolippio. Dal 1988 al 1990 ha invece condotto in Rai Giochi senza frontiere, passando in seguito a Canale 5 ed ereditando il programma di Corrado Il pranzo è servito. Nel 1996 è diventato il conduttore di Mai dire gol. Dal 2012 al 2015 è stato giudice di Tale e quale show, di cui è diventato concorrente nel 2017. A seguito di alcune dichiarazioni sul dirigente Rai Stefano Coletta, rilasciate nel 2023, Lippi è stato escluso dalla Rai.

La vita privata e la malattia

Il conduttore si è sposato, per la prima volta, nel 1975 con l’attrice di film erotici Laura Belli. Dal loro amore è nata la figlia Lenni, ma le loro nozze si sono concluse prima del 1980. Dal 1989 al 1994 è stato sposato con Kerima Simula, da cui ha avuto la figlia Federica. Fino al 1997, è stato invece legato sentimentalmente alla conduttrice Luana Ravegnini, di circa vent’anni in meno di lui. A partire dal 2000 è invece tornato con l’ex moglie Kerima, che ha risposato: la loro figlia li ha anche resi nonni di Mya, a cui il conduttore è molto legato.

Nell’ultima puntata del podcast Falsissimo di Fabrizio Corona, Claudio Lippi ha rilasciato alcune dichiarazioni dal letto di ospedale, raccontando di essere in attesa del risultato di alcuni esami chiave per poter individuale un possibile tumore al polmone. “Sono vivo, non sono in terapia intensiva come avrete probabilmente visto nel corso di altri appuntamenti“, ha ammesso lui.