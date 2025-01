Claudio Cannizzaro: chi è il dj di Stasera tutto è possibile

Stasera, martedì 28 gennaio 2025, prenderà ufficialmente il via la nuova stagione di ‘Stasera tutto è possibile’. Al timone della trasmissione di Rai 2, ancora una volta, Stefano De Martino. Tra le presenze fisse del cast, ritroviamo, anche quest’anno, il dj Claudio Canizzaro.

Chi è Claudio Cannizzaro di Stasera tutto è possibile? Età, lavoro, Instagram

Autore, Dj Producer-Esperto musicale -ENDEMOL-. Dal 1998 al 2018, ha lavorato a RDS mentre dal 2018 al 2021, è stato a Radio 105 come fonico di doppiaggio, compositore.

“Amo la musica nel suo insieme, La bella musica! Produco artisti, realizzo contenuti divertenti virali, ho lavorato in radio come regista, producer e autore (Tutti Pazzi x Rds e Radio 105)in Tv come Dj/Producer autore musicale. Sono fonico di doppiaggio, e a volte Dj! W la musica, sempre!

Ora, in attesa di nuove opportunità!” si legge nella bio con le info del suo profilo Linkedin.

Ha un profilo Instagram @claudiocannizzaroofficial ed è presente anche su Facebook con l’username @cannizzaroofficial. Su Twitter, invece, lo trovate come @clacannizzaro. Al momento, non abbiamo altre info sulla sua vita privata: non conosciamo l’età o se sia single o abbia una fidanzata.

In un’intervista rilasciata a Digitalproduction.tv, Claudio sintetizza così la sua avventura a ‘Step’:

“È stata un’esperienza molto formativa per me. Ho imparato ancora di più l’importanza del lavoro in team. Ogni giorno ero a contatto con una squadra composta da autori, curatori, esperti, comici, conduttori e dirigenti. Ho visto veramente l’importanza di come ciascuno può dare un utile contributo senza prevaricare gli altri. Ho imparato anche l’importanza di avere l’umiltà di fare un passo indietro quando si pensa di avere un’idea geniale che però non viene condivisa dal gruppo. L’interesse del gruppo deve rimanere predominante rispetto a quella dell’individuo. In questi progetti il lavoro in team è la chiave per il successo. È fondamentale ascoltare molto e avere la capacità di mettersi in discussione. Poi la diversità di caratteri e di vedute arricchisce la propria esperienza di vita”.