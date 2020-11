Claudio Baglioni ha presentato ufficialmente il suo nuovo album In questa storia che è la mia, durante la giornata di oggi, lunedì 30 novembre 2020.

Il cantautore romano, negli ultimi anni, due volte conduttore e direttore artistico di altrettante edizioni del Festival di Sanremo (2018 e 2019), tornato con un lavoro di inediti dopo 7 anni, ha risposto a domande anche inerenti la televisione.

Baglioni ha ricordato velocemente la propria esperienza al Festival e ha ironizzato sull’eventualità di tornarci come ospite nel 2021:

Nulla è facile. Non conosco quali sono le intenzioni e le nuove prospettive. L’Ariston ha un suo profilo mitico ma non è un teatro di grandi dimensioni, quindi, tutto quello che si fa è reso più difficile dal punto di vista spaziale. Non so cosa sta frullando nella testa di chi sta manovrando la macchina oggi. Io ho fatto Sanremo, pensando che sarebbe stato anche più drammatico. Ho pensato alla mia Laurea in Architettura e alla possibilità di usarla se le cose fossero andate male! Ne sono uscito con la vita salva e con un buon riscontro dal punto di vista qualitativo. So che si farà a marzo, con le dovute cautele, con quello che si potrà fare. Tornare a Sanremo come ospite? Io c’ero stato due volte prima di diventarne il direttore artistico. Fui anche premiato per Questo Piccolo Grande Amore che fu decretata canzone del secolo… Potrei tornare come ospite, certo. Già una volta lo annunciai e qualcuno, in quell’occasione, mi disse: “Claudio, non si può uscire papi e rientrare cardinali!”.