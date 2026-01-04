Claudio Amendola, età, ex mogli, figli, malattia, l’addio a Francesca Neri, la nuova compagna

Claudio Amendola è tra gli attori più amati del panorama televisivo italiano. Originario di Roma, è figlio dei famosi Ferruccio Amendola e Rita Savagnone, entrambi attori e doppiatori. Prima di perseguire la sua carriera attuale, al termine delle scuole medie, ha anche lavorato come commesso e manovale.

La carriera e il successo in tv

Il primo esordio di Claudio Amendola è avvenuto nel 1982 nella miniserie tv Storia d’amore e d’amicizia, a cui sono seguiti diversi ruoli nelle commedie italiane degli anni ’80 come Vacanze di Natale. Nel 1993 ha invece recitato nel film Un’altra vita, che gli ha permesso di vincere il David di Donatello. Nel 2000 è entrato nel cast de Il partigiano Johnny e, nel 2003, in quello di Caterina va in città. Il vero successo è però arrivato nel 2006, quando ha interpretato – fino al 2014 – il personaggio di Giulio Cesaroni nella fortunata fiction Mediaset I Cesaroni. Nel 2007 ha condotto un’edizione di Scherzi a Parte e, nel 2014, ha fatto il suo debutto dietro la macchina da presa con la commedia La mossa del pinguino. L’anno successivo è invece al cinema con Suburra, a cui si sussegue la sua esperienza come regista del film Il permesso – 48 ore fuori.

Nel 2021 è invece entrato nella giuria di Star in the Star, nuovo programma di Canale 5, mentre nel 2023 ha continuato il suo percorso di regista con la serie tv Il patriarca che va in onda sempre su Canale 5 e che lo vede anche protagonista. Nello stesso anno, è tornato al cinema con I cassamortari 2 e poi in tv con il talent show Io Canto Generation in qualità di giudice.

La vita privata

Amendola si è sposato, nel 1983, con l’attrice e doppiatrice Marina Grande con cui ha avuto le due figlie Alessia e Giulia. Il loro matrimonio è però durato fino al 1997 e, qualche tempo dopo, l’attore ha iniziato una storia con la sua seconda moglie Francesca Neri, da cui è nato nel 1999 Rocco Amendola. I due hanno pronunciato il sì nel 2010 a New York, ma nel 2022 si sono separati dopo 25 anni di relazione. Nel 2023 Claudio si è mostrato con la sua nuova compagna Giorgia, una donna più giovane di lui di 15 anni e che di lavoro fa la costumista. Nel 2017, l’attore è stato colpito da un infarto durante la produzione della fiction Nero a Metà. In un’intervista rilasciata a Verissimo nel 2018, lui stesso ha svelato che a salvarlo è stata proprio la prontezza della moglie Francesca Neri, che lo ha portato subito in ospedale.