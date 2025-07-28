Claudia Adamo: età, cause morte, vita privata e carriera della meteorologa Rai

Claudia Adamo è morta all’età di 51 anni. Con la sua scomparsa, la metereologa e climatologa ha lasciato un vuoto nel mondo della tv e nel palinsesto Rai. A darne l’annuncio è stato Roberto Sergio, direttore generale della Rai, che ha scritto: “Con dolore ricordo a tutti coloro che l’hanno conosciuta ed amata Claudia Adamo, dal 2018 Responsabile di Rai Meteo nella direzione Rai Pubblica Utilità. Una collega, straordinaria professionista, amata per la sua disponibilità e gentilezza. Che la terra ti sia lieve. Riposa in pace“.

La carriera di Claudia Adamo

Originaria di Roma, Claudia era figlia di Luciano Adamo, ufficiale dell’Areonautica e metereologo. La compianta donna aveva lavorato, per più di dieci anni, per SkyTg24 prima di passare alla Rai. Aveva inoltre conseguito una laurea in Fisica dell’Atmosfera presso l’Università di Tor Vergata di Roma, spostandosi in seguito a Ferrara per un dottorato. Nei primi anni della sua carriera, aveva tra l’altro collaborato con vari enti di ricerca, in particolare per l’istituto di scienza dell’atmosfera e del clima del Cnr e la Nasa.

Tra le sue collaborazioni, c’erano anche quelle con Sky, per cui si era occupata di fenomeni meteo estremi ed emergenze climatiche. Negli anni era anche diventata responsabile di Rai Meteo nell’ambito della direzione Rai Pubblica Utilità, oltre che ospite in diverse trasmissioni e in vari tg, in qualità di esperto. La notizia della sua morte – improvvisa e prematura – ha sconvolto il mondo della tv e della metereologia. Lei era sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, e per questo motivo non ci sono informazioni su eventuali marito e figli. Al momento non sono state rese note le cause della sua morte.

Il ricordo di Alberto Matano

Sulla pagina Facebook di Rai Meteo, è stato condiviso un messaggio di cordoglio per la sua scomparsa. “Oggi ci ha prematuramente lasciato Claudia Adamo, meteorologa e fisica dell’atmosfera, tra le più note in Italia e Responsabile di Rai Meteo” – si legge – “Grazie a lei abbiamo potuto raccontare il cielo, il clima, la scienza con dedizione e amore. Ciao Claudia, ti vogliamo bene e ci mancherai tanto. I tuoi colleghi di Rai Meteo e Rai Pubblica Utilità“. In più, a dedicarle un pensiero pieno di affetto è stato anche il conduttore Alberto Matano, con cui Claudia aveva lavorato più volte in occasione de La Vita in Diretta. “Ciao Claudia, ragazza speciale, compagna di tante dirette e tante risate” – ha scritto lui – “Con Il tuo sorriso, e i tuoi occhi pieni di luce illuminavi il meteo anche quando il cielo era pieno di nubi. Per la famiglia de La Vita in Diretta è un giorno assai triste“.