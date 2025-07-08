Civitillo fuori dalla Rai: la mossa di Amadeus

La dirigenza Rai ha rivelato tutte le novità della prossima stagione tv. Diverse i programmi consolidati che sono stati confermati da quelli del daytime alla prima serata. Alcuni format d’informazione non torneranno in onda, mentre altri, come Report, hanno subito dei tagli. Poi come di consueto sono stati apportati dei cambiamenti nel cast di alcune trasmissioni, cambiamenti di routine in grado di vivacizzare i format e renderli meno statici e scontati. Ad essere penalizzata da questa politica Giovanna Civitillo che non farà più parte del cast di E’ Sempre Mezzogiorno.

Giovanna è stata parte del daytime di Antonella Clerici per diverse stagioni e il suo addio non è stato da tutti compreso. Al suo posto arriva Carlotta Mantovan, vedova di Fabrizio Frizzi, ex volto tv. Dopo un periodo d’assenza la Mantovan è tornata in tv nell’edizione di Ballando con le stelle di due anni fa, un’esperienza che ha trovato formativa e che le ha fatto riprendere confidenza con il mondo dello spettacolo. Oggi ha detto si all’amica Clerici e presenzierà nel programma in modo quotidiano, diversamente da quanto faceva la Civitillo che invece aveva degli appuntamenti settimanali prefissati.

Secondo quanto ha scritto Dagospia Giovanna sarebbe stata fatta fuori da E’ sempre mezzogiorno per colpire Amadeus, che lo scorso anno all’apice del successo ha deciso di lasciare la Rai per emigrare a Nove. Il noto portale è infatti convinto che la decisione Rai indirettamente è legata all’ex conduttore di Sanremo. E se la Civitillo sui social ha salutato in modo garbato la famiglia di E’ Sempre mezzogiorno. la reazione di Amadeus è stata diversa. Immancabile il commento criptico del conduttore. Ecco cos’ha pubblicato sul suo account Instagram.

Amadeus frecciatina alla Rai: “Solo ipocrisia”

Subito dopo la condivisione della notizia dell’esclusione della Civitillo da E’ Sempre Mezzogiorno il conduttore ha condiviso una storia che sembra rivolta proprio alla dirigenza Rai. Un messaggio dubbio che rivela un certo clima ostile tra Amadeus e la rete di stato: “L’ipocrisia è l’invenzione del secolo. Svendi la tua verità per la loro bugia. Non credo che il mondo torni più quello di prima.”

Parole tratte da una delle canzoni più note di Marracash e che appaiono critiche e polemiche. Per ora non ci sono altri commenti, e Giovanna ha evitato di alimentare le polemiche. Tuttavia nonostante un presunto attrito tra Amadeus e la Rai qualcuno parla di un possibile ritorno del conduttore alla rete di stato.

Ritorno in Rai per Amadeus? Le indiscrezioni

Da qualche settimana si parla della possibilità che Amadeus torni in Rai. Le indiscrezioni rivelano che il suo soggiorno a Nove non sarebbe poi così positivo e gli ascolti fallimentari di alcuni format n’è la conferma. A sostenere questa tesi anche Fiorello che in una diretta radiofonica ha ricordato che in Rai per lui le porte sono sempre aperte.

Inoltre il magazine Espresso ha più volte ribadito la tesi di un cambio di rotta di Amadeus: “L’ex conduttore di radio deejay ha voglia di grande pubblico. Tra i pontieri di un possibile ritorno in Rai, ci sarebbe Rosario Fiorello che, nella sua ultima creatura radiofonica, ha più volte fatto simpatici riferimenti sulla permanenza dello storico amico al Nove“. Le allusioni per il momento non hanno trovato nessun fonte ufficiale.