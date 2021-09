Sta per iniziare la conferenza stampa di presentazione di Citofonare Rai2, il nuovo programma di Rai2 con Paola Perego e Simona Ventura, al via domenica prossima, 3 ottobre, alle ore 11.15. TvBlog la seguirà in tempo reale.

Previsti gli interventi delle due conduttrici e del direttore di rete Ludovico Di Meo.

Il programma prevede che ogni domenica mattina le due coinquiline d’eccezione aprano la loro casa per accogliere ospiti e pubblico con consigli utili, idee per il weekend e giochi a premi.

Attori, cantanti, esperti di vario genere, imitatori, e anche uno speciale astrologo citofoneranno al campanello di Paola e Simona e si siederanno alla loro tavola per condividere insieme ai telespettatori un momento all’insegna della spensieratezza e del divertimento.

TvBlog nei giorni scorsi vi ha anticipato i nomi di alcuni componenti del cast e vi ha svelato che ci sarà il grande ritorno del gioco dei fagioli di Pronto, Raffaella?.

La conferenza stampa di Citofonare Rai2 si terrà su piattaforma streaming, con i giornalisti collegati da remoto.