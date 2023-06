Citofonare Rai2 2023 – 24 ci sarà: l’annuncio ufficiale (video)

Ad oltre un mese dalla presentazione dei nuovi palinsesti Rai, filtrano le prime indiscrezioni sui programmi che vedremo, nella prossima stagione tv, sulla seconda rete di Stato. Oltre ai già confermati ‘I fatti vostri’, ‘BellaMà’ e ‘Ore 14’, un nuovo importante tassello arricchirà il variegato puzzle di Rai2. Si tratta di ‘Citofonare Rai2’. Il programma, in onda la domenica mattina prima del telegiornale delle 13, condotto da Paola Perego e Simona Ventura, è stato confermato per una terza stagione.

L’annuncio ufficiale è stato dato, oggi, 1 giugno 2023, a ‘Oggi è un altro giorno’ (il talk show di interviste di Rai1 presentato da Serena Bortone) dalle due conduttrici che, domenica 11 giugno, si congederanno temporaneamente dai telespettatori per qualche settimana di meritate vacanze.

La trasmissione, quest’anno’, si è tinta ulteriormente di rosa con l’ingaggio di Valeria Graci (in studio, curiosando tra gli avvenimenti della settimana e le vicende dei personaggi famosi in una rubrica sui generis in cui ‘Vale tutto’), e Antonella Elia (in giro per l’Italia seguendo le storie d’amore che hanno appassionato il pubblico italiano.

E, poi, grande spazio dedicato “gli amici della domenica” vip e non, che, ogni settimana, accorrono a casa delle due presentatrici per raccontarsi, in maniera inedita, attraverso interviste un po’ fuori dagli schemi (rispondendo a degli aforismi) e per mettersi in gioco con canzoni e momenti di spettacolo. Presenza fissa anche il dottore commercialista più amato del piccolo schermo, Gianluca Timpone.

Tra i momenti più attesi, quello curato da Simon & The Stars con il suo oroscopo segno per segno e la classifica dei segni più fortunati. La musica è stata scandita dalle voci e dagli strumenti de L’Isola delle Rose (vincitori del programma ‘The Band” condotto su Rai1 da Carlo Conti). Il gruppo musicale ha accompagnato anche le performance canore della Ventura e della Perego finite, spesso, ne ‘I nuovi mostri’ di ‘Striscia La Notizia’.