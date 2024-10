Le dichiarazioni del cast della serie tv in sei episodi che debutterà in streaming il 10 ottobre

Prime Video toglie il velo a Citadel: Diana, prima serie tv “offshoot” (come si chiama in gergo) dell’universo di Citadel la serie tv spy-action prodotta da Fratelli Russo attraverso la loro casa di produzione AGBO. L’Italia ha quinti l’arduo compito di inaugurare l’ambizioso progetto di Amazon MGM Studios di realizzare una saga di spionaggio con diramazioni in vari paesi del mondo. A novembre arriverà Citadel: Honey Bunny realizzato in India e dovrebbero poi arrivare le versioni messicane e spagnole, il tutto mentre è in produzione la seconda stagione di Citadel.

A presentare la serie tv a Roma, giovedì 3 ottobre, in vista del rilascio dei 6 episodi di Citadel: Diana in streaming su Prime Video il 10 ottobre, ci sono i protagonisti Matilda De Angelis, Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi e Filippo Nigro, il regista Arnaldo Catinari, la showrunner Gina Gardini e lo sceneggiatoreAlessandro Fabbri.

Citadel è ambientata in un mondo in cui una potente organizzazione di spionaggio, Citadel, è stata abbattuta dalla sua rivale, Manticore. Nella serie Citadel: Diana siamo nel 2030, otto anni dopo la caduta dell’organizzazione, Diana è rimasta bloccata sotto copertura tra le fila di Manticore. Quando le si presenta l’occasione di uscirne, l’unico modo è di fidarsi di Edo Zani, erede di Manticore in Italia e figlio del capo dell’organizzazione Ettore Zani, in lotta con le altre famigli europee per il controllo dell’organizzazione.

La presentazione della serie dovrebbe iniziare intorno alle 12:30 e permetterà di scoprire alcune curiosità su questo progetto prodotto per l’Italia da Cattleya parte di ITV Studios, con la supervisione di Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Ostot, Scott Nemes di AGBO e David Weil che sono coinvolti nello sviluppo di tutti queste serie collegate.