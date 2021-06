La sesta puntata di Cinque Ragazzi per Me è pronta per andare in onda questa sera, martedì 1° giugno, su Sky Uno e NOW come sempre in prima serata. Una nuova single in cerca dell’anima gemella e cinque potenziali compagni di vita che cercheranno di capire se ci sono i margini per una lunga e sana relazione convivendo tutti insieme per una settimana. Una condizione a dir poco estrema che costituisce il fulcro di questo format, prodotto da Fremantle che ha ridisegnato i canoni del dating show.

Ma vediamo ai protagonisti di questa prima puntata di giugno: la single in cerca dell’amore è Dalila, 31enne originaria di Milano ma da quattro anni residente a Lugano, in Svizzera, dove da un anno gestisce un bar-ristorante e dove studia per personal trainer. Si dice abituata a vivere con gli uomini visto che dopo la separazione dei genitori, ha deciso di restare col padre e il fratello; in più molti dei suoi amici sono uomini ed è un aspetto che il suo futuro compagno deve accettare. L’ultima sua storia è durata quattro anni con un ragazzo con cui aveva anche aperto una palestra, ma è finita un anno fa.

Cinque ragazzi per me

Ma è ora di conoscere i 5 pretendenti che andranno a vivere con Dalila.

· Andrea, 35 anni, insegnante di break dance milanese e spirito libero, abituato a muoversi molto e ad avere ragazze straniere, visto che – dice – di non riuscire ad approcciare quelle italiane; ha un passato da ‘traditore’ ma pensa che sia arrivato il momento di mettere la testa a posto.

· Luis ha 38 anni, è nato a Cuba, risiede a Milano e fa il modello e il ballerino. Ha giocato nella nazionale cubana di pallavolo per diversi anni prima di trasferirsi in Italia, dove è entrato nel mondo della moda diventando testimonial di diversi brand italiani. Nel nostro Paese si sente a casa, adora le donne italiane. Però, dopo essersi affermato sul lavoro, cerca anche la donna giusta con cui costruire un futuro.

· Matteo, 33 anni, audioprotesista di Milano con la corazza da duro, ma l’animo sensibile. Vive colfratello maggiore e dice di non essere mai riuscito a prendere per il verso giusto le ragazze: per questo, da qualche anno si è messo in discussione e ora si sente pronto per una storia d’amore importante. Sogna una relazione da film.

· Mattia ha 32 anni, è un osteopata ed è un personal trainer di Milano (il che già lo rende vicino agli interessi di Dalila). Ottimista, propositivo e dinamico, ha una routine quotidiana ricchissima di attività che lo mantengono sempre in forma. Ama la musica, ha un passato da dj ed è capace di gesti romantici, ma è single da dieci anni e ha avuto una sola storia importante.

· Tiziano ha 33 anni, fiorentino, proprietario di un’autofficina, è il classico scapolo d’oro: nato da una famiglia facoltosa, customizza auto e le prepara per delle gare italiane e internazionali. La sua totale dedizione al lavoro lo rende molto tranquillo e regolare, maturo e responsabile anche nel tempo libero, che trascorre in gran parte nella casa dei suoi genitori a Forte dei Marmi. Ha avuto solo due storie importanti, la seconda delle quali durata 7 anni e finita, due anni fa, perché l’ex ragazza l’ha tradito con il suo migliore amico.

L’appuntamento con Cinque ragazzi per me è per questa sera, martedì 1° giugno, alle 21.15 su su Sky Uno (108, DTT 455), disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW.