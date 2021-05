Cinque ragazzi per me cambia giorno di programmazione e si ‘sistema’ nel prime time del martedì a partire dall’11 maggio: non cambiano però l’ora – le 21.15 – e il canale di trasmissione, ovvero Sky Uno e in streaming su NOW, così come non cambia, ovviamente, la sua formula. Il nuovo dating show, prodotto da Fremantle, mantiene inalterata la sua caratteristica, ovvero quella di ribaltare i canoni del ‘corteggiamento’ e dell’inizio della relazione iniziando da quella che ‘tradizionalmente’ è la fine: in ogni puntata, infatti, una single testa la convivenza con cinque estranei. Se sarà amore poi si inizierà ad andare a cena fuori…

La protagonista della terza puntata è la 34enne Carlotta, titolare di un centro estetico di Premana (Lecco), da sempre fidanzata e con alle spalle una relazione di 7 anni. La sua ultima relazione, con un uomo più giovane di 7 anni, è terminata dopo un tradimento: su queste basi accoglierà 5 ragazzi, che sulla carta sembrano essere potenzialmente adatti a lei. Tutti e sei vivranno insieme per almeno 4 giorni, cercando di essere il più possibile se stessi. Nella scelta dell”anima gemella’ (ammesso che sia nella rosa delle cinque possibilità), Carlottà potrà contare sui consigli della sorella, ma alla fine le eliminazioni progressive saranno tutte sue decisioni: solo uno potrà restare in casa e magari fermarcisi per sempre.

Cinque Ragazzi per Me

Ma chi sono i 5 ragazzi scelti per Carlotta?

Alla porta di Carlotta busseranno:

Francesco, 38 anni, personal trainer di Genova, dal carattere non semplice visto che oscilla tra la socievolezza e la permalosità e ferito nel 2014 dall’aver perso il negozio che aveva aperto nell’alluvione di Genova, ma senza perdersi d’animo ora sta per aprire una sua palestra;

Luca, 34 anni, revisore finanziario che vive tra Roma e Milano: è un ragazzo molto positivo, eccentrico e si trova bene in qualsiasi contesto. Dall’animo ‘festaiolo’, ama mettere le persone a proprio agio. Per capire se una donna è giusta per lui, ha una serie di teorie originali e divertenti: andare all’Ikea entro il secondo appuntamento e il bacio mai prima del terzo;

Marco ha 32enne, viene da Brescia ed è un organizzatore di eventi bresciano: estroverso e intraprendente, tiene molto al suo look. È simpatico e di compagnia, gli piace stare in mezzo alla gente, ma anche perfezionista e maniaco dell’ordine. Padre di una bambina di 9 anni, vorrebbe ora costruire una famiglia;

Nevio, ha 35 anni, è un ingegnere ed è di Milano: all’apparenza rude, perché dice sempre quello che pensa senza troppi filtri, è una persona determinata, con tante passioni che spaziano dallo sport ai musical, passando per la natura e le moto. Ha avuto solo una storia importante e quando si innamora dà tutto se stesso, anche se fa fatica a fidarsi completamente del prossimo;

Nicolò è un barman e modello di 28 anni e viene da Reggio Emilia. Padre italiano e madre vietnamita (che l’ha avuto da giovanissima), si è trasferito a 13 anni a Ponte di Legno dove frequenta l’Accademia della Montagna, studia per diventare guida alpina e si dedica allo snowboard freestyle a livello agonistico. Oltre alla montagna, è appassionato anche di surf (ha vissuto 4 anni alle Canarie), arti marziali e musica. In amore è molto dinamico e romantico, vorrebbe una ragazza che abbia le sue stesse passioni. E ci sembra messo li proprio per capire se Carlotta ha un ‘pattern’ maschile riconoscibile…

Cinque ragazzi per me, second screen

