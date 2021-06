Cinque ragazzi per me, le anticipazioni della settima puntata

Settima puntata per Cinque ragazzi per me, il dating show di Sky Uno in onda questa sera – martedì 8 giugno – alle 21:15 che vede una single andare a vivere con cinque potenziali anime gemelle. La protagonista della nuova puntata del format prodotto da Fremantle è Vanessa, 32enne che viene da Pavia e lavora come assistente amministrativa: per trovare l’amore vivrà per alcuni giorni con cinque sconosciuti sperando che tra loro si nasconda un amore vero. Ad aiutare Vanessa nella scelta ci sono le due sorelle con le quali convive insieme alla mamma: è decisa a trovare la sua indipendenza e una storia d’amore potrà aiutare. La sua ultima relazione è durata cinque mesi ed è finita da poco perché ha perso d’intensità, ma la sua storia più importante è stata con il primo ragazzo che ogni tanto ancora oggi si rifà vivo, pur senza convincerla mai fino in fondo. Vanessa ora cerca stabilità e un uomo in grado di trasmettergliela: vuole essere corteggiata, sposarsi e avere dei bambini.

Se nella convivenza tv troverà il padre dei suoi figli lo scopriremo nella puntata di Cinque ragazzi per me in onda questa sera su Sky Uno (e sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW). Vediamo anche chi sono i 5 candidati che andranno a vivere con Vanessa.

Cinque ragazzi per me

Partiamo con Alessandro, 30 anni, assicuratore di Corbetta, in provincia di Milano: sembra il classico “principe azzurro” e buon partito visti che è bello, intelligente, gentile, con un buon lavoro e la famiglia come grande valore. Ha avuto tre storie importanti con tre ragazze molto diverse da loro, ma ora si dice pronto per trovare la donna giusta con cui formare una famiglia e avere dei figli.

Proseguiamo con Kevin, vocalist 29enne di Bollate (Milano): molto legato alla famiglia, ha viaggiato per anni soprattutto per la sua professione. Nonostante le apparenze, è un ragazzo mite e regolare con due storie importanti alle spalle e molte frequentazioni superficiali. Spesso “vittima” di colpi di fulmine, si considera un ottimo partner: fedele, sincero, solido e romantico.

Terzo candidato Mattia, 30 anni, imprenditore di moda online, di Pisa. Il padre è siciliano, la madre sarda ma è nato e cresciuto a Pisa: espansivo e solare, ama la bella vita, la leggerezza, la spensieratezza. È single da un paio d’anni dopo una storia di quattro con una ragazza del Mozambico, con cui conviveva ma che ha tradito. In questo periodo della sua vita è molto concentrato su di sé, ma gli farebbe piacere incontrare una ragazza con la quale approfondire un rapporto.

Si continua con Mauro, 31 anni, barista e cameriere che vive tra Pavia e Imperia. Ragazzo altissimo e di bella presenza, ha fatto dell’avventura il suo stile di vita: nella sua vita ha già avuto diverse grandi esperienze di vita, come i viaggi in Australia e in Cina, dove ha anche lavorato e ha imparato lingue e culture diverse. Tre le storie importanti, tra una in particolare con una ragazza turca. Riscuote un grande successo con le donne ma s’innamora difficilmente e aspetta di trovare la ragazza giusta per fare grandi progetti insieme.

Infine c’è Roberto, 30 anni, giornalista sportivo di Milano: tifoso sfegatato del Milan, ha fatto della sua passione un lavoro. Ha avuto una lunga storia durata otto anni e una più breve, di un anno, che lo hanno segnato: in particolare quest’ultima, vissuta con una ragazza sudamericana, che però non voleva impegnarsi in un legame quotidiano. Roberto cerca una ragazza che abbia degli obiettivi seri quanto i suoi.