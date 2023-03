Cinema On Ice, dopo lo stop per la pandemia, lascia Mediaset e passa su Tv8. TvBlog è in grado di anticipare che l’edizione 2023 dello show, in cui alcune eccellenze dello sport e della danza ballano sulle note delle colonne sonore dei film più famosi, sarà proposto in chiaro su Tv8 domenica 9 aprile, giorno di Pasqua, alle ore 19.10 e il giorno scorso alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. È prevista successivamente una replica su Sky Sport. La regia è firmata da Fabio Cozzi, gli autori sono Luigi Miliucci, Tommaso Martinelli e Sacha Lunatici. Voce narrante e commento di Danilo Freri.

Il cast di Cinema On Ice, andato in scena lo scorso febbraio (con sold out al PalaVela di Torino), è formato dalla campionessa olimpica, mondiale ed europea Carolina Kostner, dalla coppia francese, Oro alle Olimpiadi 2022, Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, ma anche dai giovani Daniel Grassl e Raffaele Zich, ambassador delle prossime Universiadi di Torino 2025. Ed ancora dalla coppia di adagio Annette Dytrt e Yannick Bonheur, da quella di artistico nazionale Lucrezia Beccari e Matteo Guarise, da quella aerial Alice Velati e Daniele Pastore e dalla squadra di pattinaggio sincronizzato Hot Shivers.

Lo spettacolo, ideato dalla Società Opera on Ice, responsabile della direzione artistica, e prodotto da Prodea Group e CUS di Torino, nasce da una contaminazione fra arte, musica, cultura, sport e cinema per trasportare il grande pubblico verso le Universiadi Invernali di Torino 2025, in programma dal 13 al 23 gennaio 2025.

Nel dettaglio, la prima parte di Cinema On Ice sarà caratterizzata da un tributo al maestro Ennio Morricone (Mission; C’era una volta il west; Giù la testa; C’era una volta in America; Nuovo cinema Paradiso). Nel secondo tempo, invece, saranno proposti alcuni brani musicali di film da Oscar, tra i quali Titanic, Il Gladiatore, Pulp Fiction e Il Grande Gatsby.