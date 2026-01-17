Ciao Maschio, Nunzia De Girolamo ospita Nicola Savino, Marco Columbro e Ricky Tognazzi: i temi della puntata

La trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo torna nel pomeriggio del sabato di Raiuno. Ciao Maschio si domanderà se, quando entrano in gioco i sentimenti, i maschi sono rimasti tali e quali. Nicola Savino, Marco Columbro e Ricky Tognazzi ospiti della puntata.

Torna il consueto appuntamento con Ciao Maschio nel pomeriggio di Raiuno. Nunzia De Girolamo affronta un viaggio tra sentimenti, curiosità e retroscena. Un vero e proprio excursus emotivo e passionale che coinvolge volti noti dello spettacolo, in una sorta di indagine sempre crescente sul mondo che cambia.

Tornare a scommettere sull’emotività è un imperativo possibile anche per quel che riguarda il talk e l’intrattenimento. Il programma, infatti, si propone l’obiettivo di mostrare i vip sotto un’altra veste: un ritratto intimo lontano dalle luci della ribalta e vicino al cuore. De Girolamo, anche a TvBlog, ha raccontato di essere attratta dalle storie importanti intrise da un’umanità e una genuinità particolare. Quando questo tipo di verità arrivano in televisione, il telespettatore si riappropria delle effettive potenzialità del piccolo schermo.

Ciao Maschio, gli ospiti del 17 gennaio 2026

Mettere in comunicazione i propri capisaldi con problematiche ed emozioni comuni a tutti. Si ristabilisce, in tal modo, quel filo rosso tra protagonisti e platea televisiva. La domanda che, nel sabato pomeriggio, arriva a scomodare telespettatori e conduttrice è: i maschi, quando si tratta di sentimenti, sono rimasti “tali e quali”?

Argomento affrontato con una personalità specifica che di tale e quale se ne intende: Nicola Savino, alla conduzione proprio della versione nip del programma di Carlo Conti. Oltre a lui, che offrirà un ritratto inedito di sè stesso, saranno presenti Marco Columbro e Ricky Tognazzi.

Talk e musica

Appuntamento per il 17 gennaio 2026 alle ore 17.10 su Raiuno. Assicurata anche la presenza di Edoardo Tavassi che per l’occasione si esibirà in una performance Rap intitolata “FreesTali & Quali”. Spazio anche ai talenti emergenti, sul palco di Ciao Maschio due giovanissimi artisti pugliesi al loro debutto televisivo: Gioia Squeo e Corrado Camporeale.