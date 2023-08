Ciak Junior torna per la sua 31a edizione. Il progetto internazionale di cortometraggi, scritti e interpretati dai ragazzi e per i ragazzi, con l’intento di far conoscere ai giovani come nasce un prodotto audiovisivo rinnova il suo appuntamento annuale.

Canale 5 anche quest’anno ospiterà la rassegna e lo farà per quattro appuntamenti a partire da domenica 6 agosto alle 8:45.

Cosa è Ciak Junior

Ogni anno Ciak Junior coinvolge migliaia di studenti delle scuole medie e superiori di tutto il mondo. I ragazzi, supervisionati dai fratelli Francesco e Sergio Manfio de Gli Alcuni (ideatori del progetto e, rispettivamente, produttore esecutivo e regista dei film), prendono parte a tutte le fasi produttive del cortometraggio: dalla scrittura del soggetto alla recitazione, fino alle riprese.

I temi sociali al centro della rassegna

Gli argomenti affrontati sono i più svariati, e offrono una panoramica di quello che sta più a cuore, preoccupa o diverte i giovani. I brevi film realizzati per l’edizione della ripartenza sono legati a tematiche come il bullismo a scuola, la riscoperta delle emozioni dopo il lungo lockdown, la parità di genere, l’inquinamento ambientale e la sempre maggior influenza dei cellulari e di internet nella vita dei giovani.

I cortometraggi di Ciak Junior

Nel dettaglio, gli appuntamenti dei corto trasmessi nelle quattro domeniche

6 agosto 2023: Trasparente è un colore

Al centro del primo appuntamento il corto “Trasparente è un colore”, realizzato con gli studenti del Gruppo Cinema dell’I.C. Marco Emilio Lepido di Reggio Emilia. Un bullo prepotente crede di avere il controllo su tutta la sua scuola e impone ai compagni dei ruoli grazie al suo cappello magico. Due ragazze si ribellano e riescono a rubare il cappello magico.

Il progetto

“Ciak Junior – Il cinema fatto dai ragazzi”, presentato a Jesolo, fa parte delle attività del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal MiC-Ministero della Cultura e MiM-Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Quando va in onda Ciak Junior

La 31a edizione andrà in onda domenica 6, 13, 20 e 27 agosto alle 8.45 su Canale 5. Sul web, in streaming su Mediaset Infinity dove sarà possibile recuperare gli appuntamenti una volta andati in onda.