Stasera, venerdì 21 aprile, alle 21.30 su Rai 1 si conclude “Ci vuole un fiore“, il varietà che parla di ambiente attraverso parole, musica e testimonianze, per sensibilizzare il pubblico sulle tematiche dell’ecosostenibilità, partendo da una piccola scelta quotidiana, per contribuire a preservare il futuro del Pianeta.

Ci vuole un fiore, seconda puntata, ospiti e anticipazioni

Anche in questa puntata, accanto al padrone di casa, Francesco Gabbani, le divertenti incursioni di Nino Frassica e i momenti di approfondimento con Mario Tozzi. Inoltre, un parterre di grandi ospiti porta in studio un fiore simbolico, una dedica d’amore alla Madre Terra: da Stefania Sandrelli e Roberto Vecchioni fino a Chiara Francini, Rosa Chemical, Laura Chiatti e Lorenzo Biagiarelli.

Gabbani balla, duetta, interpreta alcuni dei suoi maggiori successi e brani di altri grandi cantautori. Accompagnato dalla sua band e da un corpo di ballo inclusivo e lontano dagli stereotipi composto da otto ballerini, con le coreografie di Luca Paoloni.

Confermata la seconda puntata del programma: le parole di Gabbani

Inizialmente era stato annunciato il rinvio per la seconda puntata di “Ci vuole un fiore”, previsto per stasera, 21 aprile 2023. Al suo posto sarebbe dovuto andare in onda la replica di “Sorelle per sempre”. Il tutto era legato alla scomparsa improvvisa del figlio di Roberto Vecchioni, Arrigo, avvenuta in questi giorni. La puntata di “Ci vuole un fiore” era stata registrata tempo prima di questo terribile lutto.

Via social Francesco Gabbani ha confermato la messa in onda del programma, dedicando un pensiero proprio a Roberto Vecchioni.

Venerdì sera all’interno di “Ci Vuole un Fiore” andrà in onda un contributo con il Professor Roberto Vecchioni registrato precedentemente la messa in onda. Un contributo prezioso con cui il Professore ci sprona, attraverso le sue canzoni e un dialogo, ad avere speranza e a credere in noi stessi.

È difficile trovare le parole giuste per esprimere il dolore per una così grave perdita ma ci tengo a manifestare a Roberto Vecchioni e alla sua famiglia tutta la mia vicinanza.

Appuntamento a stasera con la seconda puntata e con il nostro consueto livebloggin a partire dalle 21,30 circa.