Ci vuole un fiore venerdì non andrà in onda. Cambio di palinsesto dell’ultimo minuto per lo spettacolo musicale interpretato, animato da Francesco Gabbani. Questa seconda serie di Ci vuole un fiore è composta da due puntate, dopo che la prima edizione era composta da un’unica emissione (anche se era stata presentato ai tempi pure quella come un varietà a più puntate). Questa decisione è arrivate poche ore fa ed è collegata ad un grave lutto che ha colpito uno dei nostri più bravi cantautori e che era ospite della seconda puntata di questo varietà (il programma è stato registrato tempo fa).

La prima puntata di questo spettacolo musicale ricordiamo ha ottenuto il 13,2% di share con 2,2 milioni di telespettatori contro la nuova fiction di Canale 5 Il patriarca che ha pure ottenuto un timido 19,2% di share e con Rocco Schiavone che ha fatto registrare un buon 8,8% di share. Le curve poi sono state abbastanza chiare con un andamento non proprio positivo per il varietà condotto da Francesco Gabbani (per la verità neppure tanto esaltanti per la fiction Mediaset).

Fra gli ospiti di questa seconda puntata (il programma è registrato) c’era Roberto Vecchioni che ha appena perso il figlio, per rispetto al cantautore dunque è stato deciso di non mandarla in onda. Vecchioni è protagonista di una lunga intervista nel corso della trasmissione di Rai1. Al suo posto Rai1 manderà in onda la replica del film per la tv Sorelle per sempre, ispirato alla vera storia di Melissa Foderà e Caterina Alagna, due ragazze di Mazara del Vallo che furono scambiate in culla in ospedale il 1º gennaio 1998 e che tornarono alle rispettive famiglie tre anni dopo. La pellicola è stata trasmessa da Rai1 il 16 settembre 2021, totalizzando 4 763 000 telespettatori pari al 24,4% di share.

Dunque venerdì sera Ci vuole un fiore non andrà in onda. La seconda ed ultima puntata di questo spettacolo musicale potrebbe essere recuperata questa estate, forse a giugno, sempre su Rai1.