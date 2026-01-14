“Ci siamo presi una pausa”, l’annuncio a Verissimo

Senza troppi clamori Claudia Gerini, nell’ultima puntata di Verissimo ha lasciato trapelare uno scorso della sua vita privata. Abituata a muoversi con naturalezza tra cinema d’autore, commedia e televisione, l’attrice romana, ha scelto un contesto familiare al grande pubblico per condividere la fase delicata del suo presente.

Il racconto è arrivato nello studio di Verissimo, dove Gerini ha intrecciato vita personale e lavoro, lasciando emergere una sorprendente assonanza tra ciò che sta vivendo e il ruolo che presto il pubblico vedrà sullo schermo.

L’attrice ha spiegato di essersi presa una pausa dal compagno, l’imprenditore Riccardo Sangiuliano, dopo una serie di incomprensioni che, pur affrontate, continuavano a riaffiorare. Una scelta maturata non come fuga, ma come necessità. Uno spazio richiesto e concesso, perché utile a entrambi, in un momento in cui il rapporto aveva bisogno di una riflessione più profonda.

“Più spazio”. L’intima confessione dell’attrice

Claudia Gerini è una delle attrici più amate del cinema italiano. Ex ragazza di Non è la Rai ha debuttato sul grande schermo quando era ancora una bambina nel film “Roba da ricchi” di 1987 ma è con Viaggi di Nozze di Carlo Verdone che ottiene il grande successo e lo slancio verso una carriera in continua ascesa. Nonostante sia una persona molto riservata la notorietà spesso l’ha portata al centro del gossip per le sue storie d’amore.

Fidanzata con Riccardo Sangiuliano da tempo, dopo la sua lunga storia d’amore con Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino, con il quale ha una figlia nata nel 2009, ha rivelato che attualmente stanno attraversato una fase delicata.

Gerini non ha mai parlato di rottura, ma di sospensione. “È successo che ci sono state delle piccole incomprensioni, che si erano risolte, ma non è stata una risoluzione solida perché poi si sono ripresentate. Mi è stato chiesto un po’ di spazio, che ho concesso perché serve anche a me” Ha rivelato. Per l’attrice, la pausa non rappresenta un fallimento, ma uno strumento: “Ho fiducia nelle pause, quando il rapporto è solido fanno bene alla coppia. Credo che siano terapeutiche. Se c’è la solidità e l’amore, le cose si mettono a posto. Se invece non fosse così, vediamo”.

Il parallelismo con il lavoro è quasi inevitabile. Ospite in studio anche per presentare il film Prendiamoci una Pausa, in uscita il 15 gennaio, Gerini si ritrova a interpretare un personaggio che vive una condizione simile. Una coincidenza che lei stessa ha riconosciuto, sottolineando come a volte la vita riesca a dialogare con la finzione in modo sorprendente. La relazione con Sangiuliano dura da quasi due anni ed è arrivata dopo un lungo periodo di solitudine. In passato, l’attrice aveva parlato di questo amore come di una presenza importante per il suo equilibrio, senza mai rinunciare alla propria autonomia. Un sentimento vivo, che ora chiede solo una breve sospensione per capire come evolversi.