Chuck Norris ricoverato in ospedale alle Hawaii dopo un’emergenza medica: le sue condizioni

C’è preoccupazione per le condizioni di Chuck Norris, 86 anni, ricoverato in ospedale alle Hawaii dopo un’emergenza medica sull’isola di Kauai. Ma secondo le ultime fonti il popolarissimo attore è cosciente e di buon umore. Le ultime notizie sulle sue condizioni.

Chuck Norris è stato ricoverato in ospedale alle Hawaii dopo un’emergenza medica. La notizia è stata riportata giovedì e confermata in un secondo momento dagli agenti dell’attore che tuttavia ha definito le sue condizioni buone.

Chuck Norris, ricoverato: le sue condizioni

L’attore e campione di arti marziali si trovava sull’isola di Kauai, dove possiede una casa sulla North Shore, quando si è verificato il malore. Nessun dettaglio è stato reso noto sulla natura dell’emergenza. La buona notizia è che, stando alle fonti citate dall’agenzia americana, Norris è cosciente, di buon umore e avrebbe persino scherzato con il personale medico. Non è ancora arrivata una dichiarazione ufficiale dal suo staff.

La notizia arriva pochi giorni dopo che Norris aveva celebrato il suo 86esimo compleanno, il 10 marzo, pubblicando su Instagram un video che lo mostrava ad allenarsi in un match di boxe con uno sparring partner. Il messaggio che aveva accompagnato il post era diventato immediatamente virale: “Non invecchio. Salgo di livello. Ho 86 anni oggi. Niente come un po’ di azione playful in una giornata di sole per sentirsi giovani. Sono grato per un altro anno, per la buona salute e per la possibilità di continuare a fare quello che amo.”

Chi è Chuck Norris

Carlos Ray Norris — questo il suo nome anagrafico — è una delle icone più riconoscibili dell’intrattenimento americano degli ultimi cinquant’anni. Nato a Ryan, Oklahoma, nel 1940, è diventato campione di karate prima di approdare al cinema. Il suo breakout internazionale arrivò nel 1972 con La via del drago di Bruce Lee, in cui interpretava il villain che si scontrava con il maestro delle arti marziali in uno dei combattimenti più celebri della storia del cinema.

Gli anni Ottanta lo consacrarono come stella dell’action movie americano con film come Missing in Action e Invasion U.S.A. Ma il capitolo più lungo della sua carriera rimane Walker Texas Ranger, interminabile serie CBS trasmessa dal 1993 al 2001, che lo ha reso un volto familiare in tutto il mondo, Italia compresa, dove gli episodi in replica anche attualmente hanno avuto un seguito enorme.

La famiglia

Norris è sposato dal 1998 con Gena O’Kelley. I due hanno due figli gemelli, Dakota e Danilee, di 24 anni. Dal primo matrimonio con Dianne Holechek — durato trent’anni, dal 1958 al 1989 — ha due figli maschi, Mike ed Eric. Proprio nei mesi scorsi aveva condiviso un toccante saluto alla sua ex moglie, scomparsa a 84 anni lo scorso dicembre.

Nonostante l’età, Norris ha continuato fino a pochi giorni fa a documentare la sua attività fisica, condividendo regolarmente sui social immagini di allenamenti, escursioni a cavallo e sessioni in palestra.