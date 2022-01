Una nuova serie tv per Sky Italia che, questa volta, punta tutto sul mistery e sul sovrannaturale, con un tocco di misticismo: è Christian, sei episodi in onda da venerdì 28 gennaio 2022 su Sky Atlantic ed in streaming su Now. Per parlarne, oggi, martedì 25 gennaio 2022, alle 12:00 si tiene una conferenza stampa, che TvBlog segue in liveblogging.

Sono presenti Sonia Rovai (Director Scripted Production Sky Italia), Andrea Occhipinti (fondatore di Lucky Red), i registi Stefano Lodovichi e Roberto Saku Cinardi, lo sceneggiatore Valerio Cilio, ed ovviamente il cast, a cominciare da Edoardo Pesce (interprete del protagonista che dà il titolo alla serie), Silvia D’Amico, Claudio Santamaria, Antonio Bannò, Giordano De Plano, Milena Mancini, Francesco Colella e Lina Sastri.

Christian è la storia di uno scagnozzo della periferia di Roma, che si guadagna da vivere minacciando e picchiando chi non esegue gli ordini del suo capo, Lino (De Plano). Un giorno, però, sulle sue mani compaiono quelle che sembrano essere delle stimmate, ovvero le ferite dei santi.

Il protagonista si rende conto che può fare dei miracoli, cosa che inevitabilmente attira l’attenzione di molti e dello stesso Lino. Ma non sa che sulle sue tracce c’è Matteo (Santamaria), scettico emissario del Vaticano che cerca ossessivamente qualcuno i cui poteri taumaturgici siano veri.

La serie è stata commissionata da Sky Studios per l’Italia ed è una produzione Sky e Lucky Red in partecipazione con Newen Connect. Christian è liberamente ispirato a una graphic novel di Claudio Piersanti e Lorenzo Mattotti, da cui fu tratto un cortometraggio di Roberto Saku Cinardi.