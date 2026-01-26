Christian De Sica contro Giorgia Meloni, ma è una fake news: il post social dell’attore e regista

Christian De Sica è pronto a tornare al cinema con Agata Christian. Film che lo vedrà protagonista nelle sale dal prossimo 6 febbraio 2026 in coppia con Lillo Petrolo. I due hanno già reso molto bene all’interno di Cortina Express. Entrambi, ora, sono impegnati a promuovere l’opera cinematografica. A tal proposito l’attore e regista è tornato da Fabio Fazio, durante Che Tempo Che Fa, in compagnia di Lillo con l’intento di realizzare un’intervista promozionale.

Lo stesso farà nelle prossime settimane, con la spola tra le diverse trasmissioni del piccolo schermo. Il rapporto con la televisione è sempre molto disponibile e aperto per De Sica, il quale ama molto mettersi in gioco al netto di quel che potrebbe scaturire. Essendo l’interprete una persona molto attiva, anche sui social, talvolta viene utilizzato in maniera scaltra e tutt’altro che condivisa (sul piano delle singole autorizzazioni relative alla diffusione di materiale o dichiarazioni) per scopi mediatici che di artistico hanno ben poco.

Christian De Sica contro Giorgia Meloni: una fake news

Nello specifico, rispetto al passato recente, l’attore romano sui social è stato vittima di diffusione di fake news. Sono comparse notizie false sul suo conto: inizialmente veniva dato per morto, quindi doveva ciclicamente ribadire lo stato di ottima salute in cui versava e versa. Evitando di far preoccupare amici e colleghi. Subito dopo, quando indugiare sulla condizione fisica non bastava più, sono cominciati ad arrivare articoli che vedevano De Sica fortemente precario a livello economico.

È stato scritto di tutto, persino che avrebbe investito dei soldi in alcuni fondi fantasma per poi ritrovarsi senza un euro. Anche in questo caso, si è trattato di falsità che l’interprete ha denunciato con tanto di testimonianze sui social. La stretta attualità vuole altro, De Sica non avendo più nulla da rettificare è alle prese con la politica: dopo averlo attaccato per la condizione fisica, lo stato sociale ed economico, iniziano a prenderlo di mira per i presunti ideali politici.

Il messaggio social

L’attore attraverso i propri social rende noto come gli abbiano attribuito frasi ingiuriose ai danni di Giorgia Meloni: “È la cosa peggiore che sia accaduta all’Italia – si legge – forse se pagassimo meno i politici e di più gli insegnanti ci sarebbero più persone intelligenti in grado di votare”. Frase che l’interprete smentisce categoricamente, l’account è un riferimento che l’artista prende per ribadire (in maniera perentoria) di non aver mai proferito determinate parole. Infatti sotto al post social scrive: “Mai detto, fake”. Sottolineando proprio che si tratta di una bufala.

I fan si dividono, ma comunque apprezzano la trasparenza dell’attore che tornando alla stretta attualità si è schierato – a prescindere dai colori politici – per un’evoluzione positiva del cinema italiano. De Sica, non ne ha mai fatto mistero, preme affinché la settima arte in Italia possa trovare e vivere una nuova età dell’oro. Questo è il suo impegno professionale e attivo. Il resto, in termini politici, lo tiene per sè essendo una persona libera ma anche profondamente riservata. Impegnato, fra le altre cose, su diversi set tra cui la prossima serie diretta da Luca Miniero che lo vedrà al fianco di Carolina Crescentini. Il titolo provvisorio è Label. Unica certezza sul suo conto rispetto al passato recente che non lo ha visto, come ha ribadito a mezzo social, schierarsi politicamente in maniera ufficiale.