Christian 2, intervista con Edoardo Pesce e Silvia D’Amico

La seconda stagione di Christian debutta il 24 marzo su Sky Atlantic, on demand e NOW in streaming. Parlare dei nuovi episodi senza incappare in uno spoiler anche involontario è davvero difficile, ancor di più cercare di farlo insieme ai suoi protagonisti. Durante la presentazione della serie abbiamo incontrato Edoardo Pesce e Silvia D’Amico che interpretano rispettivamente il protagonista Christian e Rachele.

Come potete vedere nell’intervista video Edoardo Pesce non interpreta semplicemente Christian, ne incarna lo spirito, l’essenza. Miracoli a parte, Edoardo è Christian con il suo sarcasmo, il suo gusto per la leggerezza, il suo approccio ironico alla vita e al lavoro. Christian è un bonaccione dal cuore d’oro condizionato dall’ambiente in cui è cresciuto “io ho cercato di farlo mio di metterci un pochino di sensibilità, non farlo troppo duro, troppo ottuso, non è un genio questo è evidente. Per me era importante che fosse buono nonostante quello che doveva fare, tipico esempio di come la società condiziona la persona. Anche l’utopia coatta che va a costruire lo rispecchia. Christian è una persona semplice, cerca il buono, vorrebbe che tutti andassero d’accordo.”

La coppia Christian e Rachele è sempre più vicina nella seconda stagione della serie Sky “sono come la testa e il collo” dice Edoardo Pesce “no dai sono interscambiabili” la risposta di D’Amico, poi i due convergono sulla risposta giusta da dare “sono la bussola e il disperso, lei è la bussola come tutte le donne“. Una definizione perfetta per il rapporto tra il Santo-Picchiatore che diventa Santo-Boss in questa seconda stagione e il suo “grillo parlante” come durante la presentazione l’ha più volte chiamata il regista Stefano Lodovichi.

Silvia D’Amico è sempre più un volto della serialità di Sky visto che è anche nel cast di A Casa Tutti bene – La serie che tornerà a maggio con la seconda stagione “non è facile passare tra le due serie” ci ha raccontato. “Poi questa volta le ho girate una molto ravvicinata all’altra. Il bello con Christian è che grazie a tutto il gruppo di scrittura, regia e al gruppo di attori, ogni volta che lo faccio entro in una bolla, è come se dimenticassi tutto il resto, è tutto cuore“. Un senso di familiarità, di comunità che si respira fuori e dentro la serie.