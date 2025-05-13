Chiquito, tutto sul ballerino di Sognando Ballando con le Stelle: età, compagna, vita privata, carriera

Sognando Ballando con le Stelle è un omaggio ai 20 anni del format, oltre che un modo per selezionare i futuri ballerini professionisti del talent. A parteciparvi è anche Chiquito, nome d’arte di Yovanny Moreta Felis, presentatosi in studio perché aspira a diventare maestro di danza della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Al momento sta gareggiando con Anastasia Kuzmina ed è un ballerino specializzato in balli caraibici. Originario di Santo Domingo, si è trasferito in Italia quando aveva 9 anni.

Sognando Ballando con le Stelle, chi è Ciquito

Nato nel 1981, Yovanny Moreta Felis – conosciuto da tutti come Ciquito – ha iniziato a studiare danza quando aveva solo 5 anni e, nel 1991, era già diventato un ballerino professionista. Nel 1994 ha studiato a New York e successivamente è arrivato in Italia, dove si è specializzato in salsa cubana, bachata e merengue. Nel corso degli anni ha collaborato con alcuni cantanti di fama internazionale come Aventura, Victor Manuelle e Kinito Mendez. Questa non è la prima volta in cui appare in tv, dato che ha partecipato al programma Zelig nel 2007 ed è stato scelto come coreografo e ballerino del film Street Dance 2, della produzione anglo americana Vertigo BBC.

In passato ha già preso parte al talent Ballando con le Stelle: nel 2016 è infatti salito in pista con alcuni balli. Il ballerino ha inoltre vinto numerosi titoli tra cui 5 campionati nazionali di danza e 2 Award come miglior ballerino. Di lui si sa anche che è stato protagonista di The Latin Dream, il film diretto da Louis Medaset e uscito nelle sale cinematografiche nel 2017. In quella occasione ha recitato affianco a Fernando Sosa e Tatiana Bonaguro.

La vita privata

Non ci sono molte informazioni sulla vita personale del ballerino, dato che lui è sempre stato molto riservato a riguardo. Nel video di presentazione che ha registrato per il programma di Milly Carlucci ha però raccontato il suo rapporto con la mamma, a cui è legatissimo. “Per me la mamma è tutto, dedico la vittoria a mia mamma. Cerco di renderla più felice possibile“, ha infatti detto lui.

L’incidente a Sognando Ballando con le Stelle

Nel corso della scorsa puntata del talent, quando mancavano quattro coppie prima della finale di serata, la Padrona di casa Milly Carlucci è rimasta incastrata sulla pista con il tacco della scarpa. Dopo che Hugo Nordstrom si è esibito con Giada Lini, la conduttrice stava infatti per passare la parola alla giudice Carolyn Smith e si era posizionata nella sua solita postazione. Ha però svelato di essere in difficoltà. “Non mi posso spostare” – ha infatti ammesso lei parlando poi di quello che è successo con le use scarpe – “Mi sono ficcata il tacco da qualche parte, non mi posso muovere da qua, adesso qualcuno mi dovrà liberare, scusate. Non so cosa è successo“.