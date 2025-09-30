China Open, a Pechino Sinner è di nuovo in finale: l’avversario è Tien: orari, dove vederla in TV

Soffrendo, ma vincendo al terzo set nonostante un problema muscolare al gluteo, Jannik Sinner torna a giocarsi un titolo ATP: l’occasione è la finale del trofeo China Open (ATP 500) a Pechino.

China Open, Sinner in finale

Sinner arriva alla finalissima di Pechino dopo avere piegato in tre set De Minaur (6-3 4-6 6-2) al termine di un torneo in bella evidenza che ha visto l’altoatesino eliminare primna Cilic, poi Amame, quindi Marozsan.

Per l’azzurro si tratta della terza finale consecutiva a Pechino: nel 2023 batté Medvedev conquistando così la sua sua prima vittoria contro il russo, nel 2024 perse invece contro Alcaraz, assente in questa edizione avendo scelto di giocare a Tokyo. Il suo avversario stavolta sarà l’americano Learner Tien, 19 anni che per la prima volta in carriera approda a una finale ATP dopo una settimana brillante culminata con il ritiro di Medvedev in semifinale mentre lo statunitense conduceva 5‑7, 7‑5, 4‑0. Fatale un infortunio per il russo, costretto a lasciare il campo che ormai lo vedeva rispondere quasi immobile ai colpi del suo avversario.

La finale: Sinner vs Tien

Non esistono precedenti tra i due a livello ATP: è una prima assoluta. Ma stando alle caratteristiche dei due avversari con ogni probabilità si tratta di una finale che si giocherà molto sui primi due colpi: Sinner dovrà alzare la percentuale di prima palla di servizio e attaccare con il dritto inside‑out per togliere tempo al rovescio di Tien che è sicuramente il colpo migliore dello statunitense.

Tien sta vivendo un ottimo momento: è in splendide condizioni, in fiducia e cercherà ritmo in risposta per accorciare gli scambi nel tentativo di negare all’azzurro la gestione del gioco e del campo.

Le condizioni di Sinner

Quanto alle sue reali condizioni fisiche in vista della finale, Jannik Sinner si dice comunque fiducioso: “Ho alcune ore per recuperare e spero che i fisioterapisti ancora una volta mi mettano nelle migliori condizioni possibili. Molto dipenderà anche dalla testa: in queste partite c’è sempre molta adrenalina…”

Tien, al momento numero #36 del ranking ATP, viaggia sull’onda dell’entusiasmo: la sua leggerezza può diventare un’arma, ma reggere la pressione di una prima finale contro il n.2 del mondo è un’altra partita. Partenza e gestione dei turni di servizio iniziali saranno termometro mentale del match.

Conclusa la finale di Pechino, Sinner si trasferirà a Shanghai per il Masters che difenderà da campione in carica come numero #2 del tabellone.