E’ arrivato nuovamente quel periodo dell’anno in cui Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. uniscono le proprie forze per un evento televisivo da godersi in un’unica serata. Parliamo, ovviamente, dell’atteso crossover annuale tra le tre serie tv della Nbc e trasmesse, da noi, su Italia 1: l’appuntamento è per questa sera, mercoledì 21 luglio 2021, dalle 21:20.

“Infezione”, ecco il crossover delle serie Chicago

Quest’anno, i protagonisti delle tre serie tv -che già in passato si sono ritrovati a collaborare insieme per sconfiggere un nemico comune- devono fronteggiare un pericolo nato da un misterioso e minaccioso batterio carnivoro. Tutto inizia con Chicago Fire: durante una partita dei Chicago Bears, Casey (Jesse Spencer) e la sua squadra sono chiamati per soccorrere un uomo con una ferita alla gamba.

Poco dopo, emergono altre quattro vittime: è subito chiaro che la diffusione del batterio sia di origine dolosa. Il racconto prosegue in Chicago Med, in cui le prove conducono sempre più ad un laboratorio biologico, tanto che il Dr. Halstead (Nick Gehlfuss) si ritrova a scontrarsi con un ricercatore.

Infine, Chicago P.D.: toccherà a Voight (Jason Beghe) ed ai suoi uomini e donne individuare il responsabile e, soprattutto, evitare che il batterio si diffonda ulteriormente: con il sopraggiungere di una parata, il rischio è che l’infezione diventi ancora più estesa e faccia ancora più vittime.

Il crossover che unisce anche negli ascolti

© © 2019 NBCUniversal Media, LLC

Gli eventi come i crossover, lo sappiamo, richiedono sì un grosso sforzo produttivo, ma consentono alle serie tv che ne sono coinvolte di vedere un aumento del proprio pubblico. Così tutti e tre gli episodi di Chiacago Fire (ottava stagione), Med (quinta) e P.D. (settima) del crossover hanno avuto ascolti superiori agli otto milioni di telespettatori, con un rating nella fascia 18-49 anni tra l’1.3 e l’1.5.

Bene ha fatto Italia 1 a programmare il proprio palinsesto in modo tale che l’idea dell’evento televisivo restasse anche nel nostro Paese, includendo anche Chicago Med, la cui messa in onda della quinta stagione è prevista per il mese di agosto.

Chicago crossover, streaming

E’ possibile vedere il crossover delle serie di Chicago in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Catologo, nella sezione Fiction e Serie tv.