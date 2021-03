Chiara Ferragni e Fedez genitori bis: è nata la piccola Vittoria (foto)

Oggi, martedì 23 marzo 2021, sotto il segno dell’Ariete, è nata Vittoria, la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez. La coppia di neo genitori bis, sui rispettivi profili social, ha pubblicato il primo scatto della nuova arrivata.

L’imprenditrice digitale ed il cantautore hanno un altro bambino, Leone, di 3 anni, venuto al mondo, nel 2018, a Los Angeles, nella notte tra il 19 e 20 marzo. Alla figlioletta, mamma e papà hanno deciso di dare entrambi i cognomi. Durante l’ultima partecipazione al ‘Festival di Sanremo’, il rapper ha indossato una camicia con le 4 iniziali dei componenti della sua famiglia (C, F, L, V).

Nelle ultime settimane, è esploso un vero e proprio caso attorno al nome della piccola, ribattezzata, Baby V. I Ferragnez e Vittoria, ad un’ora dalla notizia della nascita, sono entrati prepotentemente in tendenza su Twitter, occupando i due gradini più alti del podio. Un vero record. Su Instagram, la prima foto della neonata, ha collezionato oltre 5 milioni di like e gli apprezzamenti e attestati di stima e affetto da parte di colleghi e amici della coppia. Da Dualipa (“Così felice per voi”) alle zie Valentina (“E il mondo si tinge di rosa. Benvenuta alla nostra piccola grande Vittoria”) e Francesca Ferragni (“Benvenuta amore nostro. Sei una meraviglia”), a nonna Marina Di Guardo (“Benvenuta, bellissima Vittoria!”) passando per Giorgia, Emma Marrone, Simona Ventura, Francesca Michielin, Gaia, Federica Panicucci.

Auguri!