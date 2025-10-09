“Chiamo un dottore”. Gemma si sente male in studio, Tina si preoccupa e la accompagna fuori

Colpo di scena nello studio di Uomini e Donne, con Gemma che è uscita dallo studio dopo la chiusura con Mario.

Ancora colpi di scena nello studio televisivo di Uomini e Donne. Gemma Galgani è uscita dallo studio del dating show dopo aver chiuso la frequentazione con Mario. La reazione di Tina Cipollari non è passata inosservata.

Cosa è successo a Gemma Galgani a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi 9 ottobre, Gemma e Mario hanno ballato insieme dopo la chiusura definitiva della loro frequentazione. I due si sono infatti definitivamente allontanati e, per questo motivo, c’è stato un incontro incentrato sull’amicizia e non più su un ritorno di fiamma. Mario sta intanto continuando a frequentare Magda, che ha deciso a sua volta di uscire anche con Sebastiano Mignosa.

Dopo la fine del legame creatosi tra Gemma e Mario, la dama torinese ha fatto sapere di aver accusato un malore per il dispiacere. La Cipollari ha subito chiesto ironicamente di chiamare un medico, e alla fine la Galgani è uscita dallo studio. La Cipollari l’ha raggiunta e le ha dato un enorme rotolo di carta igienica per farle asciugare le lacrime. “Ti vedo agitata” – ha continuato – “Adesso chiamo il dottore. Puoi stare da sola cinque minuti, sei sicura?“.

Tutti i dettagli sulla puntata del 9 ottobre

Nel frattempo, sempre durante l’episodio di oggi, Federico Mastrostefano ha confermato la sua scelta di concentrarsi solo su Agnese, chiudendo così il rapporto con Rosanna e Veronica. Grandi emozioni anche nel trono classico, dove ha avuto luogo uno scontro con la corteggiatrice Sara Gaudenzi, che ha deciso di autoeliminarsi. Maria De Filippi le ha invece proposto il ruolo di tronista.