Donne sull’orlo di una crisi di nervi, si intitolerà così il nuovo programma di Piero Chiambretti che segna il ritorno in Rai del conduttore, proprio come il celebre film capolavoro scritto e diretto da Pedro Almodóvar del 1988. Ve lo avevamo anticipato quasi due mesi fa grazie al nostro Hit (in questo articolo), così come vi avevamo anticipato anche il periodo di messa in onda, nel mese di maggio.

L’ufficialità di titolo e posizionamento in palinsesto arriva direttamente da una nota Rai con le parole dell’Amministratore Delegato Rai Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi che riaccolgono così “Un cavallo di razza” di ritorno nella scuderia del Servizio Pubblico:

L’ufficialità della Rai: “Riaccogliamo uno dei personaggi più amati della tv”

“A maggio farà il suo esordio su Rai 3 con il suo nuovo programma prodotto da direzione Intrattenimento Prime Time. Con l’evocativo titolo “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, Chiambretti con un cast esplorerà l’universo femminile in rapporto con gli accadimenti del mondo, contrappuntando questo “comedy show”, attento anche ai fatti, con interventi di riflessione, musica e comicità“.

L’AD e il Dg poi proseguono: “Lo avevamo anticipato da tempo e siamo soddisfatti di riaccogliere uno dei personaggi più istrionici e amati della televisione italiana. Siamo certi – concludono – che Piero Chiambretti, grande conoscitore della televisione, saprà riprendere quel viaggio iniziato in Rai nel 1989 con la stessa ironia e quel suo essere mai scontato“.

“Contento di tornare a casa“ commenta il conduttore che poi, aggiunge con il suo stile ironico “spero di trovare ancora qualcuno”.

Chiambretti su Rai 3, quante puntate avrà Donne sull’orlo di una crisi di nervi

Inoltre, come abbiamo avuto modo di darvi notizia in anteprima, sei sono gli appuntamenti previsti in questa nuova avventura di Chiambretti. Verranno trasmessi tutti al martedì, naturalmente in prima serata. Martedì che per Rai 3 quest’anno è stato particolarmente movimentato dopo l’addio di Bianca Berlinguer alla Rai, l’anno scorso e che ha visto alternarsi Avanti Popolo e Petrolio.