Ultime rivelazioni, sorprese e decisioni per i tre protagonisti di Chiamami ancora amore, la miniserie di Raiuno di cui questa sera, lunedì 17 maggio 2021, alle 21:25, va in onda l’ultima puntata. Un finale che svelerà chi tra Anna (Greta Scarano) ed Enrico (Simone Liberati) avrà la meglio nell’affidamento del figlio Pietro (Federico Ielapi).

L’assistente sociale Rosa (Claudia Pandolfi) continua nel suo lavoro di ricerca della verità, per capire come mai i due si stiano facendo una guerra senza esclusione di colpi. La donna è convinta che debba essere successo qualcosa, e probabilmente ha ragione.

Cosa succede nell’ultima puntata di Chiamami ancora amore?

Nel primo episodio, “La promessa”, Rosa -dopo aver ricostruito tutta la storia tra Anna ed Enrico- si concentra sull’ultimo periodo della loro relazione, scoprendo che tre mesi prima dell’inizio delle pratiche di separazione Enrico aveva organizzato una festa a sorpresa per Anna, cercando di riconquistarla.

I due, quindi, avevano cercato di salvare il loro matrimonio, ma qualcosa è andato storto a pochi giorni dall’udienza: qualcosa deve essere successo e Rosa e determinata a capire cosa, in modo che possa fare chiarezza sulla vicenda.

Nel secondo episodio, “La prova”, Rosa ha ormai capito tutta la verità su Anna ed Enrico e scrive la sua relazione al Giudice. Questo, quindi, decide di togliere l’affidamento di Pietro ad entrambi i genitori ed affidarlo prima ad una casa famiglia e poi ad Andrea (Alessandro Tedeschi), un ingegnere informatico di successo che, grazie alla sua famiglia modello, dimostra di poter dare un’alternativa a Pietro.

Anna ed Enrico, così, si ritrovano ad aver perso entrambi, accecati dalla rabbia l’uno per l’altra. Ora, sono tutti e due disperati per non aver ottenuto l’affidamento del figlio. Ed è così che decidono di riunire nuovamente le forze per riottenere la custodia di Pietro.

Chiamami ancora amore, streaming

E’ possibile vedere Chiamami ancora amore in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. I primi due episodi sono già disponibili online.