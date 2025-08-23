“Chi vuole Massimo Giletti a Lo Stato delle Cose”. Spunta l’indiscrezione

Massimo Giletti torna di nuovo in Rai e lo fa con Lo Stato delle Cose, il programma in onda su Rai 3 che ha registrato – con l’ultima puntata – circa 1.156.000 spettatori e raggiunto il 7.3% di share. Un risultato record che lo ha consacrato il primo talk del lunedì sera, e che ha portato il conduttore ad avere una vera e propria rivincita. Il protagonista Rai aveva, ad un certo punto della sua carriera, scelto di andare via dal palinsesto pubblico e di iniziare una nuova esperienza su La7. Qualcosa è però cambiato ed è tornato dove tutto ha avuto inizio.

Le prime novità su Lo Stato delle Cose

Le indiscrezioni dicono che Giletti avrebbe puntato su Luisella Costamagna, che potrebbe quindi partecipare al suo talk show. Dopo aver vinto – anni fa – Ballando con le Stelle, la giornalista ha condotto Tango in seconda serata su Rai 2, ma il programma è stato cancellato nonostante i buoni risultati ottenuti. A parlarne è stato proprio Alberto Dandolo sul magazine Oggi, in cui ha parlato appunto del percorso professionale di Costamagna, che sarebbe adesso la scelta ufficiale di Giletti. Dopo la sua uscita di scena da Tango, potrebbe quindi entrare nella squadra del conduttore, che la vorrebbe nel cast fisso della sua trasmissione Lo Stato delle Cose.

“La poliedrica conduttrice è in pole per entrare nel cast fisso de Lo Stato delle Cose” – si legge sul giornale – “la trasmissione di Rai3 ideata e condotta da Massimo Giletti…”. Al momento non c’è alcuna conferma sulla risposta di Luisella Costamagna che, secondo le voci, potrebbe accettare l’invito del conduttore.

Un altro nome nel cast di Giletti

Lo stesso Alberto Dandolo – sull’ultimo numero del periodico Oggi – ha inoltre fatto presente che, se Costamagna accettare la proposta di entrare in quello studio televisivo, potrebbe condividere questa esperienza anche con un altro nome del giornalismo italiano. Pare infatti che Massimo Giletti voglia al suo fianco anche Michele Santoro. “Pare proprio che, a distanza di anni, Giletti abbia buone possibilità di riunire professionalmente la storica coppia…”, si legge sul settimanale. Anche in questo caso non ci sono conferme né certezze, ma tutto resta ancora work in progress. Le indiscrezioni dicono però che le trattative potrebbero essere già in fase avanzata. D’altronde, non manca molto alla messa in onda della nuova stagione de Lo Stato delle Cose. Quel che è certo è che il successo è assicurato, com’era già accaduto l’anno precedente.