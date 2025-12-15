Chi vuol essere milionario – Il Torneo, Vittoria vince un milione di euro

La seconda puntata di Chi vuol essere milionario – Il Torneo, andata in onda ieri, domenica 14 dicembre su Canale 5, segna un momento chiave per il ritorno del game show nella sua nuova formula. Per la prima volta in questa edizione a torneo, infatti, un concorrente riesce ad arrivare fino in fondo e a conquistare il premio massimo da un milione di euro, regalando al pubblico una serata ad altissima tensione emotiva.

Chi vuol essere milionario, Vittoria sbanca il quiz

Dopo le qualificazioni, sono Mattia, Marco e Vittoria ad accedere alla fase finale. Ed è proprio Vittoria, terza classificata nella prima parte della gara, a scegliere di affrontare per prima la scalata verso il milione. Una decisione coraggiosa, supportata da una gestione lucida delle domande e degli aiuti a disposizione.

La concorrente, una insegnante di Milano, fissa il livello di sicurezza a 300mila euro e procede con tranquillità. L’unico vero snodo arriva alla domanda numero 8, quando utilizza lo switch per cambiare quesito. Più avanti, per la domanda da 200mila euro, ricorre all’aiuto telefonico dell’amica Tina, che si rivela decisivo. Domande non impossibile: il mito di Ulisse stregato per sette anni da Calipso, il punto più occidentale dell’Europa – che è in Portogallo – il significato della parola origami.

La domanda finale e il verdetto

Vittoria prosegue indovinando l’autore del ritratto della Fornarina (Raffaello) e la sede di Otzi, la mummia preistorica rinvenuta in Alto Adige (Bolzano). Poi, rimasta senza aiuti, arriva alla fatidica domanda da un milione di euro. Gerry Scotti legge il quesito che tiene tutti col fiato sospeso: “Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione. Quale romanzo inizia così?”.

Dopo pochi minuti di riflessione, Vittoria indica Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez. La risposta è corretta: lo studio esplode di entusiasmo e il montepremi massimo viene finalmente assegnato.

Gli altri finalisti e la festa finale

Ma tocca anche a Marco e Mattia provano a completare la scalata. In teoria potrebbero condividere la cifra di Vittoria che segue con attenzione la gara degli altri due concorrenti. Marco arriva alla domanda da un milione ma la sbaglia: l’autore di una frase storica – Money can’t buy life – non è Steve Jobs ma Bob Marley, mentre Mattia – il migliore e più rapido nelle prove di qualificazione – spreca malamente e prematuramente un paio di aiuti per fermarsi alla soglia dei 200mila euro.

Al termine della puntata, Vittoria festeggia insieme a Gerry Scotti, visibilmente emozionata per un risultato inatteso che la vede prima concorrente del nuovo format a sbancare il massimo montepremi. A oggi in Italia il montepremi massimo è stato vinto cinque volte: il 18 marzo 2001, quando il montepremi era ancora di un miliardo di lire e a vincere fu Francesca Cinelli, originaria della provincia di Pistoia. Poi il 17 ottobre 2004 da Davide Pavesi di Cerro al Lambro, il 27 gennaio 2011 da Michela De Paoli originaria dallaprovincia di Pavia e il 29 gennaio 2020 da Enrico Remigio di Scafa.