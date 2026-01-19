Chi Vuol Essere Milionario vince al 16,6% di Share. Che Tempo Che Fa supera il 10% nel ricordo di Ornella Vanoni, Prima di Noi fatica all’11,2%. I dati Auditel del 18 gennaio 2026

Chi Vuol Essere Milionario – Il torneo si impone a fatica in una domenica dalla concorrenza piuttosto agguerrita. Gerry Scotti porta comunque il quiz, nella versione rinnovata a più fasi, su standard comunque accettabili. La trasmissione si attesta sul 16,6% di Share. Discorso diverso per la rete ammiraglia di Raiuno. Viale Mazzini fatica con Prima di Noi all’11,2% di Share, la fiction non ingrana e riesce a convincere il pubblico soltanto parzialmente rispetto ad altri titoli della rete.

Il vero outsider della serata domenicale, tuttavia, è Fabio Fazio: il conduttore torna con Che Tempo Che Fa dopo la pausa natalizia e propone una puntata speciale nel ricordo di Ornella Vanoni, la cantante – recentemente scomparsa – oltre a essere un volto noto e un riferimento della musica italiana nel mondo era diventata, con il tempo, presenza fissa a CTCF. Per questo Nove le ha voluto dedicare una puntata speciale con tanti amici e colleghi che hanno pensato di omaggiarla.

Scotti vince in prime time e access, mentre Che Tempo Che Fa supera il 10% di Share

Una serata tra aneddoti, musica e curiosità. Collegamenti importanti e ricordi vissuti in compagnia nel tributo corale a Vanoni che resterà, oltretutto, una delle presenze più attese all’interno del format. Anche adesso che guarda ogni cosa da un’altra prospettiva. Warner Bros Discovery, con il programma, raggiunge il 10,5% di Share con picchi del 16%. Le reti cadette si posizionano su altri standard, Rai2 nello specifico ottiene il 3,1% di Share con Il mio regno per una farfalla.

Report conquista, sulla terza rete di Viale Mazzini, l’8,2% di Share. Le inchieste di Sigfrido Ranucci confermano gli standard stagionali. Rete4 sceglie Fuori dal Coro al 4,8% di Share, mentre Italia Uno ritrova Le Iene (nella versione classica) al 9% di Share. La coppia professionale Angioni-Gentili si conferma una certezza per l’emittente rendendo il programma di Davide Parenti uno dei titoli cult dell’azienda.

Affari Tuoi più vicino a La Ruota della Fortuna

Su La7, invece, The Pacemaker sfiora il 2% fermandosi all’1,9% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, punta tutto su Nonno, questa volta è guerra! ottenendo l’1,6% di Share. Il resto del palinsesto generalista italiano è equamente diviso tra le scelte di Canale 20, Rai4, Iris e RaiMovie che rispettivamente hanno scelto The Bourne Supremacy, Hannibal Lecter – Le origini del male, Indiana Jones e il tempio maledetto e Robin Hood – L’origine della leggenda. La sfida nel preserale italiano, invece, si anima tra Gerry Scotti e Stefano De Martino con Affari Tuoi che arriva al 22,1% di Share, mentre La Ruota della Fortuna si attesta sul 24,1%.