Chi Vuol Essere Milionario vince al 16,6% di Share. Che Tempo Che Fa supera il 10% nel ricordo di Ornella Vanoni, Prima di Noi fatica all’11,2%. I dati Auditel del 18 gennaio 2026
Chi Vuol Essere Milionario vince la serata degli ascolti, Prima di Noi non ingrana su Raiuno. Che Tempo Che Fa sbaraglia la concorrenza superando il 10% con la serata speciale su Ornella Vanoni.
Chi Vuol Essere Milionario – Il torneo si impone a fatica in una domenica dalla concorrenza piuttosto agguerrita. Gerry Scotti porta comunque il quiz, nella versione rinnovata a più fasi, su standard comunque accettabili. La trasmissione si attesta sul 16,6% di Share. Discorso diverso per la rete ammiraglia di Raiuno. Viale Mazzini fatica con Prima di Noi all’11,2% di Share, la fiction non ingrana e riesce a convincere il pubblico soltanto parzialmente rispetto ad altri titoli della rete.
Il vero outsider della serata domenicale, tuttavia, è Fabio Fazio: il conduttore torna con Che Tempo Che Fa dopo la pausa natalizia e propone una puntata speciale nel ricordo di Ornella Vanoni, la cantante – recentemente scomparsa – oltre a essere un volto noto e un riferimento della musica italiana nel mondo era diventata, con il tempo, presenza fissa a CTCF. Per questo Nove le ha voluto dedicare una puntata speciale con tanti amici e colleghi che hanno pensato di omaggiarla.
Scotti vince in prime time e access, mentre Che Tempo Che Fa supera il 10% di Share
Una serata tra aneddoti, musica e curiosità. Collegamenti importanti e ricordi vissuti in compagnia nel tributo corale a Vanoni che resterà, oltretutto, una delle presenze più attese all’interno del format. Anche adesso che guarda ogni cosa da un’altra prospettiva. Warner Bros Discovery, con il programma, raggiunge il 10,5% di Share con picchi del 16%. Le reti cadette si posizionano su altri standard, Rai2 nello specifico ottiene il 3,1% di Share con Il mio regno per una farfalla.
Report conquista, sulla terza rete di Viale Mazzini, l’8,2% di Share. Le inchieste di Sigfrido Ranucci confermano gli standard stagionali. Rete4 sceglie Fuori dal Coro al 4,8% di Share, mentre Italia Uno ritrova Le Iene (nella versione classica) al 9% di Share. La coppia professionale Angioni-Gentili si conferma una certezza per l’emittente rendendo il programma di Davide Parenti uno dei titoli cult dell’azienda.
Affari Tuoi più vicino a La Ruota della Fortuna
Su La7, invece, The Pacemaker sfiora il 2% fermandosi all’1,9% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, punta tutto su Nonno, questa volta è guerra! ottenendo l’1,6% di Share. Il resto del palinsesto generalista italiano è equamente diviso tra le scelte di Canale 20, Rai4, Iris e RaiMovie che rispettivamente hanno scelto The Bourne Supremacy, Hannibal Lecter – Le origini del male, Indiana Jones e il tempio maledetto e Robin Hood – L’origine della leggenda. La sfida nel preserale italiano, invece, si anima tra Gerry Scotti e Stefano De Martino con Affari Tuoi che arriva al 22,1% di Share, mentre La Ruota della Fortuna si attesta sul 24,1%.