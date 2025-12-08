Chi vuol essere milionario, prima puntata: chi ha vinto e quanto

Chi vuol essere milionario è tornato su Canale 5 e al timone c’è sempre Gerry Scotti. Ecco chi ha vinto la prima puntata.

Domenica 7 dicembre è andata in onda, su Canale 5, la prima puntata di Chi vuol essere milionario – Il Torneo, il game show condotto da Gerry Scotti e disponibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity. In questa nuova edizione del programma sono state introdotte diverse novità. In primis, nella prima fase di qualificazione, dieci concorrenti sono chiamati ad affrontare 15 domande di cultura generale. Solo i tre migliori giocano alla scalata al milione in competizione tra di loro.

Chi ha vinto la prima puntata

Ad accedere direttamente in finale, durante la prima puntata del gioco televisivo, sono stati Filippo, Michele e Valentina. Il primo è originario di Lucca ed è stato il terzo classificato, ma anche il primo ad aver affrontato la scalata verso il milione. Lui ha scelto il “livello paracadute“, cioè la vincita al di sotto della quale non si potrà più scendere, cioè quello da 100.000 euro. Filippo ha sbagliato la domanda da 150.000 euro, ma è riuscito comunque ad ottenere una vincita di 100.000 euro. Una vittoria che avrebbe ottenuto solo nel caso in cui il montepremi non sarebbe stato raggiunto o superato dagli altri finalisti.

Il secondo classificato è infatti stato Michele da Torino, che ha provato a superare Filippo e che ha posizionato il “livello paracadute” a 100.000 euro. Dopo aver usato due aiuti nelle prime due domande, Michele ha sbagliato la risposta della quarta domanda. Dopodiché è arrivata Valentina, originaria di Roma e prima classificata nelle qualificazione. La concorrente ha affrontato la scalata ma si è fermata alla quarta domanda da 50.000 euro.

A vincere la prima puntata di Chi vuol essere milionario – Il Torneo, che vede al timone l’immancabile Gerry Scotti, è quindi stato Filippo da Lucca. Il concorrente si è portato a casa un montepremi di 100.000 euro.

Chi è Filippo

Colui che ha trionfato nella prima puntata del programma proviene da Pietrasanta, in provincia di Lucca. “Un ragazzo bravo, simpatico, coraggioso” – ha detto Gerry Scotti – “Ha vinto 100mila euro e se fosse stato un po’ più fortunato poteva arrivare più in alto, perché è un ragazzo davvero preparato“. Lui è uno scultore ed è stato accompagnato in studio da Francesco, un suo amico di infanzia. Ha inoltre una compagnia, Irene, e una figlia di 5 anni che si chiama Vittoria. “Sognavo di sedermi davanti a te da quando vedevo Chi vuol essere milionario da ragazzino” – ha confessato il concorrente guardando negli occhi Gerry Scotti. Oltre al ricco montepremi incassato alla fine della puntata, Filippo ha anche avuto l’occasione di partecipare alla finalissima del 28 dicembre che decreterà il campionissimo dell’edizione 2025.